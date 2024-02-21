港大醫學院數年增建700醫科生宿位　新團隊將做好六大範疇

政府近年提出增加醫科生名額，港大醫學院院長劉澤星今日(21日)在新春傳媒聚會表示，培育醫療專才是首要任務，新團隊將會做好六大範疇，包括教與學、校園發展和基建，以及新設的「夥伴拓展及協作」等，並會繼續吸納國際與內地人才。他又透露，現時共有逾5,500名本科生和研究生，醫學院需要照顧好他們。

擬向立會申近30億元撥款

硬件方面，港大醫學院院長資深顧問兼校園發展及基建總監陳應城表示，現時只有不足200個醫科生宿位，而上課和臨床教學設施亦有需要增加，正分兩階段興建臨床培訓設施中心，預計明年和2027年分別提供448個和252個新增宿位，使醫科生有充分時間在薄扶林沙宣道一帶上課，以及到瑪麗醫院進行臨床培訓。他指，港大計劃今年年底至明年初向立法會財委會再申請數億元撥款。