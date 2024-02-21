港大醫學院數年增建700醫科生宿位　新團隊將做好六大範疇

政府近年提出增加醫科生名額，港大醫學院院長劉澤星今日(21日)在新春傳媒聚會表示，培育醫療專才是首要任務，新團隊將會做好六大範疇，包括教與學、校園發展和基建，以及新設的「夥伴拓展及協作」等，並會繼續吸納國際與內地人才。他又透露，現時共有逾5,500名本科生和研究生，醫學院需要照顧好他們。
擬向立會申近30億元撥款
硬件方面，港大醫學院院長資深顧問兼校園發展及基建總監陳應城表示，現時只有不足200個醫科生宿位，而上課和臨床教學設施亦有需要增加，正分兩階段興建臨床培訓設施中心，預計明年和2027年分別提供448個和252個新增宿位，使醫科生有充分時間在薄扶林沙宣道一帶上課，以及到瑪麗醫院進行臨床培訓。他指，港大計劃今年年底至明年初向立法會財委會再申請數億元撥款。
陳應城又說，港大計劃明年首季至第二季再向立法會工務小組及財務小組申請撥款20多億元，在沙宣道再與建一座新教學大樓，預計2028年落成後能提供2.6萬平方米的空間，設置教學、臨床技術學習設施，以及科研實驗室。
23條立法不影響醫學院運作
另外，劉澤星指《基本法》23條立法不會影響港大醫學院運作，醫學院依然自主運作，認為立法可以保障國家安全和繁榮發展，不會將來「交朋友」或延聘海外同事。港大醫學院副院長(夥伴拓展及協作)孔繁毅補充，未聽過有合作夥伴對23條擔心或關注。