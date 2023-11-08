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2023-11-08 17:43:00

港大醫學院研發AI病人「求醫」　臨床教學訓練醫科生問診

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港大團隊早前研發「AI虛擬病人」問診應用程式，訓練醫科生問症。(羅庸軒攝)

港大團隊早前研發「AI虛擬病人」問診應用程式，訓練醫科生問症。(羅庸軒攝)

臨床教學是醫科不可或缺的課程，除邀請真實患者參與外，港大醫學院最近更請到AI虛擬病人加入「求醫」。港大團隊今年研發全港首個虛擬病人問診應用程式供醫科生培訓，參考真實病例和結合生成式人工智能技術，設計具不同性格和病歷的人性化AI虛擬病人案例，冀提升醫科生問診採集病史的技巧和準確性。系統目前只限文字對答，日後擬加入AI生成圖片和影片，校方強調這不會取代實體臨床教學。

虛擬病人由真實病例構想

港大醫學院在疫情期間引入虛擬臨床教學的聊天機械人，但初期依賴教授預先輸入問題和答案，且答覆比較單調，遂結合AI技術設計「AI虛擬病人」問診應用程式，臨床老師可自行輸入病例至系統，再設計成不同個性、病史或表達能力等，而有關病例主要由醫生按經驗從真實病人構想而來。

許長峯(左)強調，人與人溝通才是最重要，目前只視系統為輔助工具。(羅庸軒攝) 許長峯表示，有關病例主要由醫生按經驗從真實病人構想而來。(羅庸軒攝) 「AI虛擬病人」問診應用程式設計得較人性化，亦支援中文。(羅庸軒攝) 「AI虛擬病人」問診應用程式設計得較人性化，亦支援中文。(羅庸軒攝) 「AI虛擬病人」問診應用程式讓醫科生練習問診。(羅庸軒攝) 「AI虛擬病人」問診應用程式讓醫科生練習問診。(羅庸軒攝) 「AI虛擬病人」問診應用程式讓醫科生練習問診。(羅庸軒攝) 「AI虛擬病人」問診應用程式設計得較人性化。(羅庸軒攝)

可讓學生遇更多罕見複雜病

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授許長峯稱，虛擬訓練8月起在醫科四年級的部分乳腺外科推行，課程的約5%臨床教學會轉為虛擬。他強調，始終人與人溝通才是最重要，「醫生日後唔係醫虛擬病人」，所以只把系統當作輔助工具，日後絕大部分臨床教學都會維持實體，虛擬只是以AI優勢填補不足，如為更多罕見或複雜病例診症。他舉例指，現實大腸嚴重發炎通常都會馬上送往搶救，臨床實習時不會遇上，現時則有機會與其對答問病徵。

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使用系統學習的學生見完患者和收集病歷後，會歸納所得資訊再與導師討論。許長峯認為，這可使醫學教學不受地域限制，促成國際教學合作，上月與新加坡國立大學舉行的全球首個聯合虛擬臨床教學，讓兩地學生可互相認識和討論另一地方的疾病和流行病等。他透露，新加坡國立大學已建議港大下次加入更多當地較少見的頭部、頸部癌症病例。

擬每年定期辦國際臨床教學

系統現時有百多名學生用過，每月要花約一百多元美金運作，主要是雲端伺服器成本，日後計劃加入AI生成影像或影片作對答，以及增設門診病人訓練學生如何解釋病理報告和宣布「壞消息」等。港大醫學院將來亦會與新加坡國立大學舉行一年4至6次定期國際虛擬臨床教學課程，又透露下一次將會有英國愛丁堡大學參與。

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