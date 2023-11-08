港大醫學院研發AI病人「求醫」　臨床教學訓練醫科生問診

臨床教學是醫科不可或缺的課程，除邀請真實患者參與外，港大醫學院最近更請到AI虛擬病人加入「求醫」。港大團隊今年研發全港首個虛擬病人問診應用程式供醫科生培訓，參考真實病例和結合生成式人工智能技術，設計具不同性格和病歷的人性化AI虛擬病人案例，冀提升醫科生問診採集病史的技巧和準確性。系統目前只限文字對答，日後擬加入AI生成圖片和影片，校方強調這不會取代實體臨床教學。

虛擬病人由真實病例構想

港大醫學院在疫情期間引入虛擬臨床教學的聊天機械人，但初期依賴教授預先輸入問題和答案，且答覆比較單調，遂結合AI技術設計「AI虛擬病人」問診應用程式，臨床老師可自行輸入病例至系統，再設計成不同個性、病史或表達能力等，而有關病例主要由醫生按經驗從真實病人構想而來。