港大醫學院過去一年增聘35名教授級人員 劉澤星︰續吸納本地及海外人才

地區之間，機構之間均積極搶人才，港大醫學院院長劉澤星說，未來會加強吸納本地及海外人才，透露過去一年醫學院招攬人才尚算成功，已有35位教授級人員答應加入，另計劃招聘起碼15人，正在傾談當中。他又指，23條立法可保障國家安全和香港繁榮發展，醫學院醫研自主，運作不受影響，相信在政府解說下，亦不會影響海外夥伴拓展和招聘。

劉澤星出席新春傳媒聚會提到，港大新增設「夥伴拓展及協作」團隊，成員包括港大副院長(夥伴拓展及協作)兼內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅，協助招攬人才等，強調與23條立法無關。孔繁毅指，醫學院學術「好自主」，亦無合作夥伴對23條「有擔心和關注」。