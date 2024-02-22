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本地
2024-02-22 04:31:52
日報

港大醫學院過去一年增聘35名教授級人員 劉澤星︰續吸納本地及海外人才

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港大醫學院院長 劉澤星

劉澤星

地區之間，機構之間均積極搶人才，港大醫學院院長劉澤星說，未來會加強吸納本地及海外人才，透露過去一年醫學院招攬人才尚算成功，已有35位教授級人員答應加入，另計劃招聘起碼15人，正在傾談當中。他又指，23條立法可保障國家安全和香港繁榮發展，醫學院醫研自主，運作不受影響，相信在政府解說下，亦不會影響海外夥伴拓展和招聘。

劉澤星出席新春傳媒聚會提到，港大新增設「夥伴拓展及協作」團隊，成員包括港大副院長(夥伴拓展及協作)兼內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅，協助招攬人才等，強調與23條立法無關。孔繁毅指，醫學院學術「好自主」，亦無合作夥伴對23條「有擔心和關注」。

至於培訓本地學生方面，劉澤星出席新春傳媒聚會表示，現時學院本科生及研究生合計逾5,500人，過去十多年醫學生名額已增加約40%，目前港大醫科生學額每年已增至295個，他重申，有需要可以再增加至400個學額；因為本港醫療人手短缺，若有需要增加醫科生，醫學院有能力應付，但為保持教學質素，須逐年而非一次過增加學額。

港大醫學院

港大醫學院擬建新臨床培訓設施中心。(模擬圖)

申請30億撥款建臨床培訓中心及新學樓

為配合及加強培訓，港大亦會提升硬件設施，包括將向當局申請撥款不多於10億元興建臨床培訓設施中心，料首期設施於明年落成，可提供448個宿位，第二期則預計於2027年落成再多252個宿位。院方亦計劃於明年第一至第二季再申請約20億元，於沙宣道3號以東的新教學大樓設置醫學教學實驗室、臨床技能實驗室等，預計2028年落成。

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政府第三季起擴大醫療券在內地使用範圍，新納入5間綜合醫療機構和2間牙科機構。劉澤星相信，醫療券使用範圍擴大後，可增加港人在內地醫療保障，求醫人流可能會增加，但相信不影響到港大深圳醫院求醫的人數。

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