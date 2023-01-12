港大醫學院首創肝癌「先縮後除」 兩年存活率逾九成

本港每年有近1,800宗肝癌新症，但只有三成病人適合進行手術根治，其餘只可以非根治性治療控制病情。港大醫學院臨床醫學學院外科學系及臨床腫瘤學系團隊早前進行研究，全球首創中期肝癌「先縮後除」(START-FIT)綜合治療方案，經過三部曲療法的病人，逾半人轉變成被認為可接受手術，病人兩年內存活率更高逾九成。

研究於2019年3月至2021年1月進行，招募了33名合資格的肝癌病人，其腫瘤的直徑由5至17.5厘米不等，並已入侵大血管，無法透過手術根治。病人先於治療首日接受肝動脈栓塞化學療法，控制腫瘤後再於第28日接受五節立體定向放射治療正面攻擊腫瘤，再在14日後每兩周進行一次PD-L1免疫療法Avelumab繼續追擊癌細胞，研究團隊希望透過三部曲療法，將腫瘤縮細至可用手術切除，從而根治肝癌。

結果顯示，有18名病人(55%)在接受此三部曲治療後被認為適合接受手術，當中4人(12%)接受了手術根治；另有14人(42%)因腫瘤細胞已全部壞死，選擇定期以影像方式密切監察。而其後兩年半的跟進覆診亦顯示，病人在兩年內的存活率可高逾九成。