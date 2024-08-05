港大醫學院首次透過「港大頂尖運動員入學計劃」取錄1名精英運動員

港大醫學院一直透過不同的收生計劃及途徑錄取優秀學生。今年有24名應屆文憑試學生經「學校推薦直接錄取計劃 （SNDAS）」錄取；同時首次透過「港大頂尖運動員入學計劃 （TADAS）」特別取錄一名成續優異的運動精英，於本年9月入讀內外全科醫學士 （MBBS）課程。

港大醫學院表示，今年透過上述入學計劃取錄的學生，背景多元化，既有年輕科學之星和傑出義工，亦有兩名精英運動員首次獲取錄。港大醫學院院長劉澤星表示，為香港運動員感到自豪，又衷心祝賀每一位健兒。他又指，培育一名優秀的醫生，就如運動員經過無間斷的刻苦訓練，培養出強大的心理質素，沉著應對每個挑戰。他希望港大的醫科生一如奧運健兒，在醫學道路上追求卓越。

劉澤星又指，港大醫學院的大門一直為有學術能力和有潛能的本地學生敞開。學生不論背景，只要抱有熱誠和同理心，努力學習，有志成為仁醫及服務大眾，便有機會成功，為社會帶來改變。

「學校推薦直接錄取計劃」由教育局推行，經由中學按學生的特殊才華及興趣推薦入學，去年醫學院首次循此途徑收取22名DSE學生入讀其MBBS課程；「港大頂尖運動員入學計劃」則為鼓勵取得傑出成就的精英運動員進行學業與運動雙軌發展而成立。