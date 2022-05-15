港大重建蒲飛路校園 倡建通道連接堅城西半山

港大正重建位於薄扶林道及蒲飛路交界的舊體育及住宿設施。港大指，希望透過蒲飛路校園發展，為居民提供連接薄扶林道和堅尼地城的園景通道。港大建議以扶手電梯、升降機系統、行人天橋及行人通道等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，經薄扶林道至港大百周年校園，相信可節省不少時間。

香港大學正重建目前位於薄扶林道及蒲飛路交界、在數十年歷史的舊體育及住宿設施，打造成新的地標式建築。港大蒲飛路校園將設有港大經管學院新教學大樓，提供創新教學設施，以及現代化的體育大樓、先進的學術及會議設施，以及教職員和大學訪客住宿。

大亦希望透過蒲飛路校園發展，為居民提供連接薄扶林道和堅尼地城的園景通道。港大建議以扶手電梯、升降機系統、行人天橋及行人通道等設施，連接士美菲路與蒲飛路校園，經薄扶林道至港大百周年校園。

現時蒲飛路校園薄扶林道出口與山下港鐵堅尼地城站的高度差距達69米，與港鐵站的步行距離550米，與百周年校園距離500米。 港大相信，公眾人士日後從堅尼地城步行至薄扶林道，便毋須爬升近80米高斜坡，可節省不少時間。

候任香港大學物業處處長施偉賢表示，希望透過新校園的建設，協助改善港鐵堅尼地城站與薄扶林道間的步行暢達度，讓區內居住、讀書及工作的人士更容易步行往來山上山下。