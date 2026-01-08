港大預測首季經濟放緩至3.1% 學者：寄望企業上市集資 股市未同步改善　復甦難全面展開

港大最新宏觀經濟預測指， 受制於港息調整的滯後效應，加上今年減息步伐或緩慢，料2026年第一季實質GDP增長，將放緩至3.1%。有學者表示，不少商店都採取較為保守的策略，很多與民生相關的經濟活動都較為呆滯，新一年唯有寄望更多企業選擇在來港上市集資或家族辦公室落戶香港，帶動本港經濟活動。 港大公布最新高頻宏觀經濟預測指，受惠於本地消費需求持續上升及旅客人數顯著增加，2025年第三季香港經濟錄得3.8%增長，第四季實質GDP預料維持穩健的3.5%增幅，全年增長達3.4%，較2024年的2.5%為高，全年本地生產總值為3,160,996元(估算)，略高2024年的3,058,142元。

研究同時預測新一年經濟情況，指美國聯儲局雖在去年三度減息，但香港利率調整存在滯後效應，加上2026年減息步伐或會放慢；預測2026年第一季實質GDP增長將放緩至3.1%，全年增長初步估算介乎2.5%至3.0%。



失業率輕微改善 至於失業率，2024年全年失業率維持在3.0%，至2025年失業率逐季上升，從第一季3.2%，一度增至第三季3.9%高位，全年估算為3.6%。至於今年第一季，研究指，市民消費模式轉變及跨境消費帶來結構性改變，勞動力錯配需時修正，但就業市場正逐步適應，料今年第一季失業率將按季有輕微改善至3.7%。

鄺家麒： 繼續保持獨有金融優勢 恒大市場學系助理教授鄺家麒接受《am730》訪問時表示，本港經濟持續放緩是不爭的事實，觀乎零售市場不少商店都採取較為保守的策略，不貿然擴張，很多民生相關的經濟活動都較為呆滯，唯有寄望更多企業選擇在港上市集資或家族辦公室落戶香港，帶動本地的經濟活動。 凜續指，香港在金融市場有足夠的深度，對比鄰近市場如新加坡和上海，能更易讓企業募集資金；過去第四季度，已有不的少企業特別是國內的公司在香港成功上市。鄺家麒認為，應該繼續保持香港獨有的金融優勢，在專業人才方面和市場深度上，成為企業在亞太地區融資上的首選市場，帶動財富效應，推動本地GDP。

另外，鄺家麒認為，也可投放些多資源發展文體旅相關的產業，以文化說故事、體育帶風氣和旅遊助經濟，這三個相連的環節互動協同，推升本港的GDP。 李兆波：股市未同步改善 復甦難全面展開 經濟學者李兆波向《am730》表示， 全年GDP增長預料約在2%至2.5%之間。失業率仍維持在3%以上，反映勞動市場壓力持續。通脹水平則保持低企，若經濟活動缺乏動力，通脹率難以顯著上升，估計約在 3% 左右；在經濟結構方面，進出口及轉口貿易仍是推動本地GDP的最大貢獻來源，與中國的貿易往來繼續扮演重要角色。同時，隨着利率下降，本地投資活動有望改善，為市場注入更多支持。

李兆波又提到，除了GDP表現外，股市及樓市雖有輕微改善，但步伐仍然緩慢，與其他已經突破高位的國際市場相比，香港顯得相對落後。他認為，若股市未能顯著回升，整體經濟難以全面好轉，僅能在局部領域見到改善。 整體而言，香港經濟在2026年仍面臨挑戰，若股市未能同步改善，經濟復甦將難以全面展開，僅能依靠局部行業帶動。