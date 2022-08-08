港大首屆「學校推薦直接錄取計劃」 成功錄取82名志趣廣泛優異生

教育局推出首屆「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS），港大共有30個課程接受應屆文憑試考生申請。最終，82名在各方面有優秀表現的學生透過計劃入讀港大22個課程，涵蓋文學、理學、工程學、教育、社會科學、工商管理、建築等學科範疇。港大欣賞這些學生具有清晰的志向，中學期間除了專注學業，更能把握機會參與各種課外活動擴闊視野，在文化活動、創意科學、領導才能、社會服務等方面均展現出優秀的才華。

尖子望成智囊 提升香港競爭力

關銘華（Chris）自小對環球經濟及商業的資訊，例如2008年的雷曼債券事件為何會掀起連鎖效應，令全球陷入金融危機等充滿好奇，時常留意相關新聞。

高中時他積極參與企業相關的義工服務，從中了解到弱勢社群如少數族裔求職的難處，令他明白一個良好企業在業務營運以外，更需履行企業社會責任，建立良好聲譽。

Chris透過，「學校推薦直接錄取計劃」獲港大工商管理學學士（國際商業及環球管理）課程取錄，他希望學習更多有關企業社會責任、商業及營銷策略的知識，將來加入一些顧問團隊或智囊組織，為企業和政府提供商貿及經濟發展策略，提升香港在國際金融及商業的地位和競爭力。

工程商業雙學士 望以自家設計闖商界

另一名，邵廸藍（Alex）熱愛機械及工程相關學科，從小學開始多次參加機械人課程及比賽，累積豐富編程和計算機工程的經驗。疫情停課期間，他「停課不停手」，自學組裝出各種有趣而實用的小裝置。

Alex中四時曾參加「學生營商體驗計劃」，與同學合辦學生公司售賣自家設計的產品；中五時到K11當影子管理人，體驗真實的商業運作。這些活動的經驗，讓他明白要實踐志向需同時掌握工程和商業的知識，故選擇報讀環球工程與商業雙學位課程，期望學習更多「硬知識」「軟技巧」，將來有機會開發自己的新產品再闖商界。

