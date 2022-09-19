港失業率跌至4.1%　近16.2萬人無工開

政府統計處今日(19日)公布最新失業率和就業不足率，經季節性調整的失業率由5月至7月的4.3%，下跌至6月至8月的4.1%，失業人數減少約6,300人至16.19萬人，是連續4個月回落；同期的就業不足率亦由2.2%跌至2.0%，減少約7,900人至7.64萬人。

總就業人數由今年5月至7月約359.3萬人，上升至6月至8月的360.9萬人，增加約1.62萬人，同期的總勞動人口亦由約376.1萬人，增加約9,900人至377.1萬人。

與上期比較，差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業和藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

孫玉菡：金融狀況收緊恐不利消費

勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟活動部分受第二階段消費券計劃的支持而繼續恢復，勞工市場也隨之進一步改善，展望未來亦應會在短期內進一步改善，惟改善幅度將很大程度視乎本地經濟活動的表現，雖然消費券計劃應會繼續支持本地消費需求，惟近期金融狀況收緊或會對消費構成不利影響，另本地疫情發展亦可能會對經濟活動以致勞工市場有影響，故社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情受控。