港奧運代表冒雨巡遊 市民夾道歡呼 運動員資助惹關注 李家超承諾強化機制

港隊代表在巴黎奧運取得兩金兩銅佳績，拼搏精神亦振奮人心！政府與港協暨奧委會昨舉行巴士巡遊，讓市民一睹運動員的風采，當中重劍金牌得主江旻憓、游泳雙銅牌得主何詩蓓等均有出席，巡遊期間雖然不時下著細雨，沿途仍吸引不少市民夾道歡呼、揮手示意。此外，行政長官李家超設午宴招待一眾運動員，並舉行歡迎儀式。他感謝運動員的努力與付出，讚揚他們每位都是市民心中的英雄；又重申政府會繼續培育本地體育人才，強化運動員資助機制。 攝：蘇文傑、吳康琦

李家超昨在歡迎儀式上致辭時感謝與祝賀各位運動員，他指，香港運動員向全世界展示香港人拼搏進取、遇強越強的香港精神；亦證明香港運動員都有在國際體壇爭一席位的能力。李家超表示，政府會繼續培訓本地體育人才。其中香港體育學院的新大樓即將落成，啟德體育園亦預計於明年啓用，將進一步提升體育發展。李家超又指，政府致力為運動員提供支持性的環境，讓他們在訓練、參賽以至退役後，都有良好的發展路向和生涯規劃。他指，政府一直與體院和體育總會等保持溝通，強化運動員資助機制及資助金額等培訓系統；香港體育學院正就運動員直接資助機制進行檢討，預計明年初前完成。

蔡玉坤：資助提高與否不宜過早定論 香港體育學院院長蔡玉坤預料，新的運動員資助機制，將於明年4月1日起生效。他表示，會從闊度和深度檢討整個資助機制，並非只檢視某一個組別的運動員，包括資助金額和配對條件等。對於會否提高資助額，他稱不宜過早下結論，惟強調會透明地認真檢視相關機制。 就花劍運動員蔡俊彥日前在社交平台發文，披露獲最低資助的「成年隊」運動員，扣除自費參加海外比賽後，每月僅得2,521元「零用錢」，惹網民熱議。劍擊代表何瑋桁昨亦確認情況屬實，但指現時政府對運動支援和資助較以往多，越多資源能讓運動員越安心比賽，期望將來會有更多資源。港隊乒乓代表黃鎮廷說體院有明確的獎學金機制，根據運動員的成績提供獎學金，相信體院檢討資助機制時會考慮不同因素。單車代表李思穎表示，運動員薪酬難以定下統一標準，但覺得資助起碼達到一萬元以上，以應付日常生活。乒乓混雙代表杜凱琹則表示，政府多年來對體育投放資源，未來乒乓球館會搬到新大樓，十分期待，希望能越打越好。

江旻憓派飛吻送心心 至於昨日的巡遊在早上10時許開始，兩部開篷巴士由沙田體育學院出發，巴士車身掛著寫上「健兒凱旋歸港、我們深以為傲」的橫額。出席的運動員除奪牌的江旻憓、何詩蓓外；還有乒乓混雙組合黃鎮廷與杜凱琹、單車代表李思穎及劉允祐、游泳隊歐鎧淳和張心悅、柔道的王嘉莉、跆拳道的盧蔚豐等。 雖然下著微雨，但沒有澆熄市民的熱情，昨日體育學院外一早已有市民在場等候。隨後巡遊巴士途經大圍港鐵站，一眾運動員先在大圍港鐵站外停留，與在場等候的巿民揮手；巴士再途經尖沙咀鐘樓，後經海底隧道駛至皇后大道中、中環天星碼頭，最後抵達添馬公園。各位運動員沿途熱情地向市民揮手及展露笑容，「微笑劍后」江旻憓更向市民派飛吻及做心心手勢，市民則報以歡呼聲及掌聲回應；更有市民大喊「江旻憓唔好退役」；亦有市民指對能親眼一睹運動員的風采感興奮，為他們的佳績感到自豪。