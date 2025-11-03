港女大鬧越南機場斥男友「叫雞」 機艙情緒失控推跌空姐 香港快運：感謝機組表現專業

社交平台有網民發布帖文及影片，指一對男女周日（2日）大鬧越南峴港機場，由候機室「混戰」至航班，女方當眾稱男友「叫雞」，更指控遭對方家暴，上月曾被「打40拳」，聲稱「醫院有紀錄」，男方則反駁女方出軌指控。女子其後在機艙內再次情緒失控，一度推跌空姐。最終，這對男女均被機組人員請離機艙。帖文指涉事航班為香港快運周日由越南峴港飛往香港，原定晚上7時25分開出，結果須延誤約35分鐘。 航班延誤1小時25分鐘 香港快運回覆《am730》查詢時證實，兩名乘搭UO559航班由峴港前往香港的乘客於周日登機時發生爭執。機艙服務員按既定程序處理事件，之後安排二人下機。航班最終延誤約1小時25分鐘，並於香港時間晚上10時50分安全抵達。 香港快運強調乘客及機組人員的安全一直是首要考慮，機組人員均接受嚴格訓練，能夠冷靜及專業地處理各類突發情況，衷心感謝機組人員在事件中的專業表現。香港快運就事件對乘客造成的不便深表歉意，並感謝乘客的耐心與體諒。

向圍觀者表示：佢打我40拳呀 該網民在社交平台Threads發布帖文及影片，可見一對情侶在候機室爭執，男子坐著，女子站在其身前，男方首先大聲指女方出軌，女子聞言即向圍觀者指罵男友：「佢叫雞呀！佢叫雞呀！佢叫雞呀！我有見到佢叫雞呀！你鍾意影就影啦！」女子續壓著男方，向圍觀者表示：「佢打我40拳呀！港怡醫院有紀錄......佢打我40拳，醫院有紀錄㗎！係呀，我有證據呀，擺上網！係你嘅損失，知道晒你嘅衰嘢！」其後，女子不斷質問：「你打我40拳呀！你有無打我40拳呀？！打我40拳呀！10月1號，港怡醫院有證據，你打咗我40拳呀！」 另一段影片亦在網上瘋傳，懷疑在機艙內拍攝，可見女子上機後情緒仍然非常激動。樓主表示，該對男女原本被安排分開坐，但該名女子在上機後向空姐要求，坐在男友身旁但被拒絕，結果再次失控推跌一名空姐。 男女均被機組人員請離機艙 片段可見，當時兩名空姐於通道嘗試攔阻女子，其中一人被推跌，有乘客高呼「Oh my god」。另一空姐從後攬實女子稱：「冷靜啲呀小姐。」該女子則表示：「我要同佢坐！佢做錯嘢！我要同佢一齊坐！係佢做錯嘢喎！」空姐見女方情緒失控，決定要求她下機：「唔好意思呀，你要落機啦！」女子這時突回復冷靜問：「咁我唔落啦，依家冷靜，係咪畀我坐呀？」但空姐堅持：「唔係囉，對唔住呀！我控制唔到你！Sorry！」女子聞言又再激動大叫：「唔落機」，兩名空姐繼續叫對方冷靜。