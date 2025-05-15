港女存款機入1.2萬離奇失蹤 苦追7日尋回 銀行金管局有回應｜網上熱話

一名女事主在社交平台Threads發帖，稱上周三（7日）晚上經某間銀行的提款咭使用自助存款機存入現金1.2萬元，存款機有發收據「寫明收妥」，「收據有晒戶口號碼、櫃員機編號、收咗幾多現金」，結果她回家查看網上銀行後發現存款失蹤，向銀行查詢竟獲告知「無任何插卡存款紀錄」，而且「所有戶口都無存款紀錄」。(資料圖片)

一名女事主在社交平台Threads發帖，稱上周三（7日）晚上經某間銀行的提款咭使用自助存款機存入現金1.2萬元，存款機有發收據「寫明收妥」，「收據有晒戶口號碼、櫃員機編號、收咗幾多現金」，結果她回家查看網上銀行後發現存款失蹤，向銀行查詢竟獲告知「無任何插卡存款紀錄」，而且「所有戶口都無存款紀錄」。

金管局發言人回覆傳媒查詢指知悉事件，已要求銀行馬上跟進，確保相關服務運作暢順並妥善處理客戶的查詢及個案。

涉事銀行回覆傳媒表示，早前因技術原因，個別分行現金存款機服務曾出現間歇性受阻，就個別客戶的相關查詢，銀行正作出全面跟進。銀行重申，有定期檢查各自助銀行服務，包括自動櫃員機、現金及支票存款機及現金存款機，確保運作暢順。

「客服只講『唔好意思』 叫你畀次機會唔好投訴」

女事主發帖表示，上周三晚上7時25分經銀行存款機入款1.2萬元，「我係用提款咭入食錢機（自助存款機），出晒收據收妥無問題嘅！」她回家後約在晚上9時前上網查看帳戶，惟未見有關入數紀錄大感奇怪，即致電銀行客戶服務部查詢。服務員翻查事主戶口紀錄後回覆「無任何插卡存款紀錄」及「所有戶口都無存款紀錄」，事主說：「聽完我嚇到一額汗。重點我收據有晒戶口號碼、櫃員機編號、收咗幾多現金，寫明收妥，收錢日期時間都有晒！咁都可以無紀錄？咁大間銀行咩料呀？」有網民懷疑事主入錯信用卡戶口，但事主回覆沒有涉事銀行信用卡，是經提款卡入數，強調自己只有一個儲蓄戶口。