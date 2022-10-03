港女離奇倒斃龍山寺　父指女曾說「撞到啲嘢」斥台警拒驗屍

一名留學台灣的香港女學生，上周被發現倒斃於台北著名的龍山寺女廁內，遺下寫有「對不起，不要隨便跟靈界溝通」等古怪字條。死者的父母已抵台灣辦理認屍手續，其父親接受本地傳媒訪問時表示，女兒個性文靜、乖巧，對愛女突然離世感到痛心，又說女兒生前曾在電話中稱「撞到啲嘢，好唔開心」，認為案件仍有多個疑點未釐清，惟台警只想盡早結案，做事馬虎。

指女兒個性 文靜 疑在台無人傾訴鑽牛角尖

死者父親鍾先生接受《香港01》的訪問，表示女兒在中學文憑試DSE成績未如理想，故2020年安排她在台灣唸書，但過去兩年受疫情所限，夫妻兩人難以赴台探望女兒。她形容個性文靜、乖巧，在學校拿取獎學金，而且剛赴台灣時曾開設網店賺外快。他指女兒居住4人一房的大學宿舍，但由於個性文靜難結識好人，在台無人傾訴，可能因此鑽牛角尖，走上不歸路。

父親續指，女兒在剛過去的夏天曾回家與家人團聚，當時並無異樣，但9月回台灣開學後，問題浮現，曾在一、兩次電話中，向母親透露不開心，說「我見到啲嘢，我撞到啲嘢」父母當時還打算疫情放緩後，在10月初與女兒去日本旅行散心，惟惜現已天人相隔。父親指，女兒沒有受到同學欺凌，亦無金錢、仇怨與感情瓜葛，基本上認為女兒死因沒有可疑，初步認同台警判斷為自殺，不過他指案件仍有多個疑點未能釐清，認為「化驗基本上要做，但佢哋(台警)都完全唔做」，又說閉路電視曾拍攝到有男保安走過鏡頭，擔心有其他可疑之處。

「佢哋乜都冇做，淨係話睇過冇問題」

父親坦言在追問細節時，台警並無解答，他批評台警做事馬虎、「俹簁」，指「佢哋乜都冇做，淨係話以我哋經驗睇過冇問題」，他已決定與妻子拒絕簽字，希望台警驗屍確定愛女死因，以及讓夫婦翻看全段閉路電視片段，他們亦考慮尋求律師援助，並會自行到龍山寺查證。他說只想解開案中所有疑點，盡早了卻心事，再將女兒遺體火化，攜同骨灰回港安葬。

事發在上周四下午2時許，據台媒表示，龍山寺清潔員打掃期間，發現地下室女廁內有一名女子輕生，死去多時。警方翻查現場閉路電視，發現女子前日早上獨自入寺，事件並無可疑。警方在女子背包找到證件，並在身上找到寫有「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩，請各位原諒我、請不要隨便跟靈界的人溝通」和「對不起，對不起」的字條。