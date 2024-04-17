港婦女總體生活滿意度按年升逾三成 最不滿經濟發展前景

不少婦女要兼顧生活、工作和家庭，如何平衡殊不簡單。有調查發現，婦女總體生活滿意度為6.73分，較去年升1.64分(升32%)；所有項目滿意指數亦較往年上升，但今年新增的經濟及發展前景一項為滿意度最低。團體倡政府可訂立短中長期目標，並善用現有資源以解決婦女面對的困境，及鞏固女性在家庭和社會的穩定力量，充分發揮婦女半邊天作用。

港區婦聯代表聯誼會於1月2至25日訪問1,045位20歲以上的香港婦女。結果顯示，受訪婦女整體生活品質處於中等以上水平，總體生活滿意度以10分滿分為6.73分，較去年上升1.64分。測量指標分為居住環境、身體及精神健康、法治和治安等10個領域，所有滿意指數較往年上升。當中4個領域均達7分以上，包括與子女或晚輩關係得分最高，達7.39分，其餘包括感情及婚姻生活(7.15)、居住環境(7.15)和社交活動及人際關係(7.08)。聯誼會認為，結果反映政府多年來在改善公共房屋及居住環境方面的努力得到成果。

今年沒有調查性別平等滿意度，取而代之是經濟和發展前景首次被納入訪題，得分5.90，為各領域中最低分。副會長張心瑜表示，香港經濟於過去數年受損，相信經濟發展成市民最關心的議題之一；盼透過增設相關訪題，能更了解社會需求，助香港婦女發展。她又稱，20至29歲群體對經濟及發展前景極為不滿(3.85分)，建議政府積極發揮年輕人才能，如拓展科技產業、資助低息或無息創業基金。

至於取消性別平等訪題，聯會解釋，香港社會性別平等情況較其他不少國家或地區好，過去數據穩定、滿意度不錯，故在訪題上作出改變。