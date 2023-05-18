港學生閱讀能力全球第二興趣尾二 學者倡家長建立閱讀家庭

每5年進行一次的全球學生閱讀能力進展研究昨公布最新結果，香港高小學生閱讀能力於43個參與國家或地區中排名第二，比上屆升一級，創歷年排名新高，亦連續四屆排名全球前三名，成績僅次新加坡。不過學生在閱讀課堂的投入度僅全球倒數第二，有學者分析，本港學生面對繁重功課，未必有閒暇培養閱讀興趣。

「全球學生閱讀能力進展研究2021 」由國際教育成就評價協會主辦，每5年一次，評估、比較並追蹤全球小四學生的母語閱讀能力。研究結果顯示，香港學生的整體閱讀成績為573分，遠高於國際平均分500分，更較上屆進步1位，僅次於新加坡的587分，排第二。

當中有92%學生閱讀水平達至中等國際基準或以上，高於全球平均比率的75%。成績達到最高基準等級，即「閱讀尖子」或以上水平的有21%，比2016年上升3%，而全球平均只有7%學生達該水平。