港學生閱讀能力全球第二興趣尾二 學者倡家長建立閱讀家庭

每5年進行一次的全球學生閱讀能力進展研究昨公布最新結果，香港高小學生閱讀能力於43個參與國家或地區中排名第二，比上屆升一級，創歷年排名新高，亦連續四屆排名全球前三名，成績僅次新加坡。不過學生在閱讀課堂的投入度僅全球倒數第二，有學者分析，本港學生面對繁重功課，未必有閒暇培養閱讀興趣。
「全球學生閱讀能力進展研究2021 」由國際教育成就評價協會主辦，每5年一次，評估、比較並追蹤全球小四學生的母語閱讀能力。研究結果顯示，香港學生的整體閱讀成績為573分，遠高於國際平均分500分，更較上屆進步1位，僅次於新加坡的587分，排第二。
當中有92%學生閱讀水平達至中等國際基準或以上，高於全球平均比率的75%。成績達到最高基準等級，即「閱讀尖子」或以上水平的有21%，比2016年上升3%，而全球平均只有7%學生達該水平。
疫下閱讀能力不跌反升
港大指，研究結果反映，本港小四學生在疫情下，仍有足夠閱讀韌力，並無因疫情影響而退步，加上六成家庭會提供書籍作額外學習，協助提升閱讀能力，成績自然好。相對於其他國家或地區，香港家庭的社經地位，對學生閱讀表現的影響並不顯著，港大指顯示了香港地區的閱讀公平性。
不過，香港學生的閱讀投入程度則徘徊低水平，排名第56位，全球尾二，比鄰近地區台灣(第44位)、新加坡(第45位)和澳門(第50位)都低。
學者：港生學業繁重難培養興趣
港大教育學院助理教授鍾竹梅分析，課堂教學緊迫，教師或難舉辦互動活動，帶動學生投入閱讀，但近年教育局調整彈性課時，相信有助改善。她亦認為，本港學生面對繁重學業，未必有閒暇培養閱讀興趣，加上學校要求學生寫大量閱讀報告易令他們感到沉悶和壓力。
此外，研究指香港小四女生閱讀表現較男生好，資訊類閱讀表現較文藝類佳。研究亦發現，學生的閱讀自信愈高，閱讀表現愈好。港大建議，社會各持份者應協助提供友善學前認字環境，以進一步提升香港閱讀水平；又認為「建立閱讀家庭不可缺」，家長亦應以身作則，做好言教、身教。
教育局表示，香港學校的面授課堂因疫情而間歇性暫停，學校靈活運用不同模式，支援學生持續在家閱讀和學習，達致「停課不停學」，有助香港學生保持優秀閱讀能力。