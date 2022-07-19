港專與港協暨奧委會合作 開辦新課程為本地運動員提供出路

港專學院（港專）校長陳卓禧與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）會長霍震霆正式簽訂合作備忘錄，雙方將共同開辦全新的體育訓練課程，為運動員提供更多出路，藉此推動香港體育事業產業化及專業化發展，增加滿足運動員和教練需要的進修機會及各項支持，以及共同推廣奧林匹克主義教育。



港專與港協暨奧委會早於去年12月已有所合作，協辦「東京2020奧運會內地奧運健兒代表團訪港」與學生交流會，接待石智勇、孫夢雅及鍾天使等6位國家隊金牌運動員及教練，成為當時能同時讓本港小學、中學及大專生與國家隊精英互動交流的唯一場合。



另外，港專獲得香港體育總會的支持，例如安排學生參觀本地精英運動員的集訓，親身感受專業訓練過程及直接與港隊交流。港專學院修讀運動課程的學生上周五（15日）便參觀了香港女子手球代表隊訓練，同學在過程中不但能了解專業運動員的實訓情況，如比賽前的預備、比賽期間的合作、應變及調配、運動員心態重整等，還可直接與港隊運動員交流運動心得和技巧。