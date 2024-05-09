港專2月遭黑客攻擊勒索 周二遭撕票 450GB資料暗網公開

近日接連有機構遭黑客攻擊及勒索。香港專業進修學校接受查詢時證實，2月被黑客的勒索軟件攻擊，校方的資訊科技網絡和檔案伺服器中的部分文件檔案被盜取及加密，當中可能涉及部份學校文件或個人資料外洩。據悉，今次外洩涉及約450GB檔案，周二在暗網被公開，至少有近一萬人曾查閱。校方已就此報警。

涉及校方財務管理和員工評核等資料

據了解，今次外洩資料，涉及約450GB的檔案，周二在暗網被公開，至今至少有近一萬人曾查閱資料。消息指，懷疑遭加密的資料包括校園管理、財務管理、學生活動等，當中包括個別員工的工作評估表等。港專發言人表示，校方得悉事件後立即採取相應行動，包括向警方報案， 並主動向個人資料私隱專員公署備案 ； 關閉受影響的電腦設備、在獨立網絡安全專家的協助下迅速展開詳細調查、持續全面檢視及調查受影響的資料，深入掃除隱患，以及積極配合警方進行調查。

港專發言人強調，是次攻擊並非一般，而是極具針對性及不尋常的網絡攻擊。港專譴責任何網絡犯罪行為 ，並對事件造成的不便及困擾深表歉意 。 該校將為所有受影響人士提供為期半年的免費「信貸監察服務」及「暗網監控服務」 ，以加強保護個人資料。不過，校方並無交代受影響人數。