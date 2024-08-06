港少數族裔赴浙江交流　融入發展「直播帶貨」

香港特區政府積極推廣大灣區，與內地融合發展，連本港少數族裔都參與一份。有非牟利機構為本港少數族裔青年，推出內地交流計劃，讓他們開拓眼界、認識中國，獲取更多內地體會。新家園協會於2024年8月5日率領香港少數族裔青年到浙江參與五日四夜交流團，考察當地電商、物流供應鏈等，更設有「直播帶貨」體驗。
由新家園協會舉辦的「四海一家．絲路電商」交流團，今年有逾20名少數族裔青年、本地電商從業員及少數族裔義工參與。協會指交流團目的是讓本港少數族裔及本地電商認識中國國情、考察及掌握浙江目前跨境電商綜試區建設優勢，增進他們對內地發展的概念。
新家園協會總幹事黃頌於8月6日與浙江紡織服裝職業技術學院（技術學院）簽訂戰略合作協議，推行「四海一家．絲路電商」計劃，包括協助培訓香港青年，由技術學院提供電商產業、訓練、交流等資源對接及支援，促使香港各界青年深入了解電商行業發展。
港少數族裔一嘗「直播帶貨」
五日四夜交流團除了要上堂參加電商課程培訓，了解電商項目和物流業發展外，亦會到訪技術學院、電商產業園區、寧波當地跨境貿易供應鏈公司等。其中更設有「直播帶貨」體驗，與當地頭部電商及網紅合作，讓少數族裔及香港電商從業員現身鏡頭前、參與「直播帶貨」，一嘗做「帶貨網紅」滋味、「睇睇佢哋每分鐘賣到幾多貨」。協會說，團員有「直播帶貨」經驗，才可親身了解電商行業運作、宣傳策略及如何與觀眾溝通和銷售技巧等。
交流團亦獲浙江省委統戰部及相關單位支持，加設認識浙江非物質文化遺產，包括到訪象山影視城、南湖紅船等，讓本港青年少數族裔也可以感受浙江寧波古建築特色及非遺項目，加深他們對中華文化和歷史認識。
獲浙江官方支持 藉奧運熱培訓人才
今次交流團參訪地–浙江，其實是今屆奧運紀念品產地，新家園協會指，藉奧運熱潮帶來的商機話題，未來路向將與浙江當地合作，更重要是，由於當地直播電商發展純熟，「線上營運體系」發展成型，加上供應鏈齊備，協會可探索如何協助香港在金融、貿易等專業領域優勢發揮「超級聯繫人」作用，提升浙港交流互通。
新家園協會自2015年起開展的「四海一家」青年交流項目，已資助逾萬名香港各界青年，前往北京、上海、浙江、廣東、福建、四川、陝西和天津等地交流，讓港青親身感受國家發展成就，增強國家意識，是全港最大型、最具影響力的青少年交流項目之一。
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