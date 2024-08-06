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2024-08-06 12:00:00

港少數族裔赴浙江交流　融入發展「直播帶貨」

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港少數族裔赴浙江交流　融入發展「直播帶貨」

港少數族裔赴浙江交流　融入發展「直播帶貨」

香港特區政府積極推廣大灣區，與內地融合發展，連本港少數族裔都參與一份。有非牟利機構為本港少數族裔青年，推出內地交流計劃，讓他們開拓眼界、認識中國，獲取更多內地體會。新家園協會於2024年8月5日率領香港少數族裔青年到浙江參與五日四夜交流團，考察當地電商、物流供應鏈等，更設有「直播帶貨」體驗。

新家園協會推出的香港少數族裔青年到浙江五日四夜交流團出發合照。 交流團出發前團友的自拍照。

由新家園協會舉辦的「四海一家．絲路電商」交流團，今年有逾20名少數族裔青年、本地電商從業員及少數族裔義工參與。協會指交流團目的是讓本港少數族裔及本地電商認識中國國情、考察及掌握浙江目前跨境電商綜試區建設優勢，增進他們對內地發展的概念。

新家園協會總幹事黃頌於8月6日與浙江紡織服裝職業技術學院（技術學院）簽訂戰略合作協議，推行「四海一家．絲路電商」計劃，包括協助培訓香港青年，由技術學院提供電商產業、訓練、交流等資源對接及支援，促使香港各界青年深入了解電商行業發展。

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新家園總幹事黃頌與浙江紡織服裝職業技術學院校長鄭衛東（圖左）簽訂合作。 新家園協會與寧波市委統戰部副部長傅岳炳（圖左）交換紀念品。 （左）中聯辦社工部處長賴建華與新家園協會總幹事黃頌（中）。

港少數族裔一嘗「直播帶貨」

五日四夜交流團除了要上堂參加電商課程培訓，了解電商項目和物流業發展外，亦會到訪技術學院、電商產業園區、寧波當地跨境貿易供應鏈公司等。其中更設有「直播帶貨」體驗，與當地頭部電商及網紅合作，讓少數族裔及香港電商從業員現身鏡頭前、參與「直播帶貨」，一嘗做「帶貨網紅」滋味、「睇睇佢哋每分鐘賣到幾多貨」。協會說，團員有「直播帶貨」經驗，才可親身了解電商行業運作、宣傳策略及如何與觀眾溝通和銷售技巧等。

 

交流團亦獲浙江省委統戰部及相關單位支持，加設認識浙江非物質文化遺產，包括到訪象山影視城、南湖紅船等，讓本港青年少數族裔也可以感受浙江寧波古建築特色及非遺項目，加深他們對中華文化和歷史認識。

活動安排多項參觀不同單位。 活動啟動儀式。

獲浙江官方支持　藉奧運熱培訓人才

今次交流團參訪地–浙江，其實是今屆奧運紀念品產地，新家園協會指，藉奧運熱潮帶來的商機話題，未來路向將與浙江當地合作，更重要是，由於當地直播電商發展純熟，「線上營運體系」發展成型，加上供應鏈齊備，協會可探索如何協助香港在金融、貿易等專業領域優勢發揮「超級聯繫人」作用，提升浙港交流互通。

新家園協會自2015年起開展的「四海一家」青年交流項目，已資助逾萬名香港各界青年，前往北京、上海、浙江、廣東、福建、四川、陝西和天津等地交流，讓港青親身感受國家發展成就，增強國家意識，是全港最大型、最具影響力的青少年交流項目之一。

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少數族裔青年接受傳媒訪問。

少數族裔青年接受傳媒訪問。

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