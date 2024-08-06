港少數族裔赴浙江交流　融入發展「直播帶貨」

香港特區政府積極推廣大灣區，與內地融合發展，連本港少數族裔都參與一份。有非牟利機構為本港少數族裔青年，推出內地交流計劃，讓他們開拓眼界、認識中國，獲取更多內地體會。新家園協會於2024年8月5日率領香港少數族裔青年到浙江參與五日四夜交流團，考察當地電商、物流供應鏈等，更設有「直播帶貨」體驗。

由新家園協會舉辦的「四海一家．絲路電商」交流團，今年有逾20名少數族裔青年、本地電商從業員及少數族裔義工參與。協會指交流團目的是讓本港少數族裔及本地電商認識中國國情、考察及掌握浙江目前跨境電商綜試區建設優勢，增進他們對內地發展的概念。

港少數族裔一嘗「直播帶貨」

五日四夜交流團除了要上堂參加電商課程培訓，了解電商項目和物流業發展外，亦會到訪技術學院、電商產業園區、寧波當地跨境貿易供應鏈公司等。其中更設有「直播帶貨」體驗，與當地頭部電商及網紅合作，讓少數族裔及香港電商從業員現身鏡頭前、參與「直播帶貨」，一嘗做「帶貨網紅」滋味、「睇睇佢哋每分鐘賣到幾多貨」。協會說，團員有「直播帶貨」經驗，才可親身了解電商行業運作、宣傳策略及如何與觀眾溝通和銷售技巧等。

交流團亦獲浙江省委統戰部及相關單位支持，加設認識浙江非物質文化遺產，包括到訪象山影視城、南湖紅船等，讓本港青年少數族裔也可以感受浙江寧波古建築特色及非遺項目，加深他們對中華文化和歷史認識。