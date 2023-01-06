港居民返港 內地人北上不設限 3陸路管制站 5萬配額須網上預約

本港和內地的通關方案，在兩地政府商討後終獲中央批准，並在周日開始首階段安排。港府表示，初期7個管制站的「北上」和「南下」配額各有6萬個，其中5萬個需要事先在網上預約。由於香港居民從內地回港、內地人由香港返回內地不受配額限制，每日實際或有多於12萬人往返內地，當局強調本港的交通工具有足夠運載力應付。特首李家超說，若首階段通關成功、有序和安全，應該很快可進入第二階段。 經歷接近3年的新冠肺炎疫情後，中港兩地人民可逐漸恢復較方便往來。周日開始，兩地每日各有約6萬名居民可前往香港或內地，當中3個陸路管制站佔5萬個配額，分別為落馬洲支線3.5萬人、一直持續運作的深圳灣1萬人、文錦渡5,000人。李家超稱，為確保通關安全、有序和暢順，因此該3個管制站設有人數限制，兩地人士需要各自在兩地的網上系統預約。他續指，以每日有6萬港人可往內地推算，一個月便可達近180萬人次，而兩個月更超過360萬人次。



網上預約未來8周過境配額 網上預約系統昨晚6時啟用，每次可預約未來8星期的過境配額，每日分成早、午、晚3個時段，並在本月15日起逢周日早上9時開放新的一星期名額。成功預約的旅客，過關前需要出示「成功預約登記」證明和48小時內的核酸檢測陰性報告。保安局長鄧炳強稱，雖然關口或會有些少彈性，但強調市民有責任按時段預早抵達管制站，又呼籲旅客屆時應耐心等候和準備好所需文件。 至於機場、港珠澳大橋、港澳碼頭和中港碼頭，由於交通營辦商可透過調整班次控制每日最高旅客量，因此旅客只需要持機票、金巴車票或船票便可過境，毋須預約。當局指，經港澳珠大橋往內地的私家車和跨境出租車，非內地居民的司機和乘客需要在網上預約，每日限額1,000人。 所有從香港入境內地或從內地入境香港的人士，不論是否需要預約，均需要持有48小時內核酸檢測陰性結果報告。當局指，即日來回或只要回程時核酸檢測報告仍屬48小時內，便毋須重新檢測。就港人回港、內地人返回內地等不受配額限制，管制站每日接待的跨境旅客或多於12萬人次，運輸及物流局長林世雄表示，各部門已協調公共交通營辦商，確保有足夠接載能力。他又稱，本港和內地航空公司正逐步增加或恢復內地多個航點的客運航班，以及往返深圳蛇口、福永等跨境渡輪服務。