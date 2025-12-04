港島兩項目棚網報告涉造假 大維修樓宇3日內須拆棚網

大埔宏福苑發生五級火疑涉外牆棚網，事後被揭混合用阻燃達標準和不達標的棚網。政府宣布，全港正進行大維修的約200幢私人樓和十多宗公營房屋、政府大樓項目，須在周六或以前即時拆除外牆棚網。屋宇署下周將推出新指引，以便盡快恢復外牆工程，屆時所有棚網送抵工地後，須按指示即場採集樣本及送交化驗所化驗，取得合格結果後方可掛上棚。
宏福苑工程的棚網被揭發有魚目混珠情況。發展局長甯漢豪昨晚表示，政府為保障公眾安全、免除住戶心裡忐忑及希望從嚴處理，決定坊間所有正進行大維修的樓宇，包括所有私人樓宇、公營房屋及政府大樓項目，外牆如有棚網就必須在3個工作天內，即最遲周六拆除。她強調，決定並非代表坊間所有棚網均不符合標準，如果承辦商未能在3日內除下棚網，需要個別向相關審查部門申請並提出合理理據，衍生的相關費用則要由承建商按合約條款與私人樓法團或政府部門處理。
已採逾千棚網樣本化驗
在大維修移除棚網後，屋宇署將爭取下周發出新的作業守則，以便業界可盡快恢復外牆工程。甯漢豪說，屆時會要求所有棚網物料送達工地時，就地採集樣本及送往指定檢測所檢驗，在確定合格後才可再上架。她並提到，屋宇署、房屋局獨立審查組和建築署等，過去數日已前往300多幢正進行大維修的大廈，於高、中、低等不同位置採集棚網樣本，當中部分高位樣本更需要由棚架師傅協助取樣，合共數以千計的樣本正送往指定化驗所檢驗，如有棚網不達標將按《建築物條例》或其他刑事相關條例追究到底。
另外，警方正調查柴灣峰華邨和炮台山富澤花園維修時，懷疑使用的棚網涉及行使虛假文書情況，兩個屋苑的棚網均宣稱由「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產，並分別宣稱獲得由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」或「濱州市檢驗檢測中心」發出的棚網阻燃合格檢測報告。可是，調查發現「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」並無發出相關證書、「濱州市檢驗檢測中心」暫仍無法聯絡，其所有留下的聯絡方法均為空號。
保安局長鄧炳強指，特區政府已立案調查並將嚴肅處理、追究到底，案件交由港島總區重案組調查，當局預計會就更多類似案件展開調查。他指，港府已經與內地相關單位聯絡，對方將全面配合本港調查，本港亦會調查棚網由誰提供、有哪些地方正使用這些棚網。就日前政府先稱宏福苑棚網初步阻燃測試合格，及後進一步發現有7個樣本不合格，對於有意見認為政府不應草率公布測試結果，鄧炳強說每次有進展都希望盡快公布，否則社會會有揣測，強調政府「冇嘢隱瞞」，正如獲悉新棚網結果也同樣公布。