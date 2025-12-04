港島兩項目棚網報告涉造假 大維修樓宇3日內須拆棚網

大埔宏福苑發生五級火疑涉外牆棚網，事後被揭混合用阻燃達標準和不達標的棚網。政府宣布，全港正進行大維修的約200幢私人樓和十多宗公營房屋、政府大樓項目，須在周六或以前即時拆除外牆棚網。屋宇署下周將推出新指引，以便盡快恢復外牆工程，屆時所有棚網送抵工地後，須按指示即場採集樣本及送交化驗所化驗，取得合格結果後方可掛上棚。

宏福苑工程的棚網被揭發有魚目混珠情況。發展局長甯漢豪昨晚表示，政府為保障公眾安全、免除住戶心裡忐忑及希望從嚴處理，決定坊間所有正進行大維修的樓宇，包括所有私人樓宇、公營房屋及政府大樓項目，外牆如有棚網就必須在3個工作天內，即最遲周六拆除。她強調，決定並非代表坊間所有棚網均不符合標準，如果承辦商未能在3日內除下棚網，需要個別向相關審查部門申請並提出合理理據，衍生的相關費用則要由承建商按合約條款與私人樓法團或政府部門處理。