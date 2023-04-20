港島半夜大停電 多區困𨋢斷網 逾百組交通燈失靈 港燈致歉 指維修故障

昨凌晨約12時45分，港島多區因電壓驟降出現大範圍停電和「斷網」等，其中筲箕灣、柴灣杏花邨、鴨脷洲大街和鴨脷洲利東邨等，更有多幢大廈直接斷電，烏燈黑火。至於港島其餘地方如香港仔、田灣、薄扶林和中西區等，大廈大多跳電一秒後回復電力。不少港島街坊凌晨在社交網站分享停電情況，有人指停電「只閃咗一下」，亦有居民一度失去流動電話訊號和固網網絡等。運輸署指受事件影響，港島各區共有109組交通燈失靈，經搶修後大致於9時前回復正常運作；部分道路的街燈在凌晨亦一度無法運作。

港島多區昨凌晨因電壓驟降導致停電！港燈表示，昨凌晨進行線路保養維修時，由於有設備發生故障，導致港島多處出現電力中斷，搶修約一小時後電力全面恢復正常。消防處期間接獲67宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，而部分大廈的通訊網絡和交通燈在電力恢復後仍未回復正常。有立法會議員指，政府與港燈的利潤管制協議列明停電一小時內恢復電力，便毋須罰款並有獎勵，質疑協議是否合理。另外，港鐵兩個車站昨中午局部停電，初步了解與港燈供電系統故障無關。

政府要求4周內交詳細報告

港燈發言人昨解釋，供電系統昨凌晨進行線路保養維修時，有設備於凌晨12時49分故障，導致多區出現電力中斷，經緊急處理後已於凌晨1時37分全面恢復正常。發言人續稱，港燈將適時向政府提交詳細報告，又對引起客戶不便深感抱歉。政府表示，已要求港燈盡快查明事故成因，並在4星期內提交詳細報告。對於有指今次事故與南丫發電廠有機組出現問題所致，港燈強調廠內機組雖然都受電壓波動影響，但已於短時間內相繼回復正常運作，並稱供電系統在處理早前的故障後，繼續保持穩定電力供應。

按政府與港燈達成的《管制計劃協議》表現獎勵或罰款，港燈在停電後70分鐘內恢復電力可獲獎勵，至80分鐘或以上才有罰款。港島東立法會議員梁熙直斥，電力公司維持穩定的電力供應乃應有責任，反問停電毋須罰款是否合理，他將跟進《協議》。政府指，《協議》的賞罰機制以年度結算計算，當局會在有關年度的核數檢討內跟進，並審視今次事故會否觸及相關獎罰機制。

梁熙又稱，今次只是僥倖在凌晨發生令受影響人數較少，若日間發生兼有大量交通燈失靈，將帶來重大影響，促請港燈正視問題。東區區議員、勞工界立法會議員郭偉强認為，事發時未到用電高峰期，質疑港燈能否應付高峰期供電。