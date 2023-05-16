港島大停電交報告 港燈︰後備電纜通電致短路

港燈昨向港府提交4月19日發生港島大停電的調查報告，指出事故引致港燈約4.4萬客戶受影響，事發於凌晨零時49分，用戶受停電影響約33至48分鐘。調查結果顯示，當晚港燈工程人員在為數碼港275千伏電力開關站作「氣體絕緣開關(GIS)」設備作翻新後的調試工作，所使用的能源管理系統電路圖上未有標註後備電纜電路，而現場GIS設備雖貼有通用的「後備」標籤，但沒有寫明是否已連接後備電纜電路。工程人員在現場視察時，因受防火板和波紋膠管遮擋，亦無法發現任何連接GIS設備上的電纜，加上港燈目前無規定對所有已翻新GIS設備的調試工作採用複查機制，最終錯誤地將連接了後備電纜的GIS設備通電，隨即引發「三相接地」故障，導致短路事故，觸發保護機制，並影響南丫發電廠所有發電機組及其附屬設備，最終生港島大停電。

港島上月19日凌晨發生歷時48分鐘大停電事故，港燈調查報告指，肇事工程師為設備翻新後作調試及操作開關，惟當時所用的電路圖未有標註連接後備電纜電路，在現場亦沒有發現情況，加上沒有覆檢機制、即無其他工程師監督或確認，終致事故發生。港燈再就事件致歉，並指已將涉事工程師調職後勤部門。工程師學會電機分部發言人何永業指，在現場看見「後備」標籤，工程人員便不應隨便接駁，形容錯誤低級，令人擔憂。立法會議員梁熙質疑港燈有關人員和高管違法，促政府跟進。

港燈︰涉事工程人員有懷疑無求證

港燈營運董事鄭祖瀛稱，涉事人員已跟足指引，但有警覺性問題，看見防火箱，感到懷疑，但未有求證是否遮擋電纜，但若圖紙有指示，事故不會發生，故工程師和管理系統均有責任。肇事工程人員已調往後勤支援部門。

鄭祖瀛指，港燈提交的報告有一系列改進措施和建議。環境及生態局及機電工程署指，正仔細審研報告，包括評估當中所指成因的理據及改善措施是否適切。

工程師學會電機分部發言人何永業表示，工程人員接駁有關高電壓設置的開關時，必須向控制中心取得許可，「(若無圖紙)控制中心憑甚麼批出？」工程人員看見「後備」標籤，應可判斷不應接駁後備掣，形容錯誤很低級，令市民非常憂慮，「好似中學生計一加一等如三，會令人懷疑他會否有其他認知都是錯」，並不排除政府會研究有關做法在電力法例有否抵觸。

立法會議員梁熙表示，根據港燈說法，工程人員在現場看見到寫有「後備」字眼的標籤，亦見到防火箱，應知道涉事位置有電纜，而且港燈提到工程人員曾有懷疑，但沒有求證，足證工程人員和港燈違反《電力條例》，並非「信納該裝置接駁電力屬於安全」。