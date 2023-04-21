港島大停電初步調查 港燈：駁錯後備電纜致短路

港島多區周三(19日)凌晨大停電，港燈事後曾稱進行線路保養維修時，因設備發生故障致影響電力供應。大停電後近45小時，港燈昨晚10時交代初步調查結果，指當日凌晨有工程人員在數碼港電力開關站為系統維修保養期間，不慎將系統接駁到一條不在紀錄上的後備電纜，引發系統短路和電壓驟降，致影響電力供應。港燈亦發現在同一開關站有另一條後備電纜有同樣情況，會調查原因，港燈並再向受影響用戶致衷心道歉。

港燈輸配電科總經理葉崇泰表示，事發於周三凌晨，位處屬27萬5千伏(275 kV)骨幹輸電系統的數碼港電力開關站，當時港燈人員在輸電系統進行維修保養工程，調試時意外將一條後備電纜通電，引發電路短路和電壓驟降，並觸發自動保護系統。他指，該條後備電纜沒有獨立保護裝置，因此需較長時間隔離，引發連鎖反應，影響港島部分地區電力供應。而經初步調查，該電纜在早年進行電網改善工程時改作後備電纜，十多年來一直接駁在系統上，維持不通電狀態，但現場沒有標示為後備電纜。

葉崇泰續解釋，由於工程人員所持的電腦資料沒有該條電纜，現場調試程序沒有涵蓋該電纜的處理方法，結果在維修保養後，再調試時意外將該條電纜通電，引發短路。

他又透露，涉事維修人員已加入港燈十多年；而人員在同一個分區開關站亦發現另一條後備電纜有相若情況，他們已即時停止維修工作，並會再三確認電路圖的準確性，在後備電纜資料上加上備注，確保工程人員日後工作時會特別留意。港燈因應今次事故亦加派人手確保電力供應穩定可靠，全面檢視供電系統線路圖的準確性，並檢查維修工作、施工措施和程序，避免同類事情再次發生。

港燈營運董事鄭祖瀛補充，數碼港是其主要電力開關站，並非單影響數碼港。若果主要開關站出事，整個系統也會受到影響。南丫島發電廠機組亦受到今次電壓波動所影響，初步發現沒有嚴重損毁，亦沒有明顯損毁，未來會繼續詳細檢查和分析。

他就事件向對受影響客戶致衷心道歉，形容今次是個別事件，事故非常罕見，亦涉及後備電纜。港燈會深入研究，查找系統有否須要改善地方，採取措施避免事件再次發生，並會按政府要求在四周內提交詳細報告，及提出改善和預防方法。

回應會否補償稱按合約及機制

被問到會否補償受影響客戶，他表示公司運作根據政府管制計劃協議行事，合約內列明停電賞罰機制，亦視乎全年表現，並非按單一事件量度。

港燈供電系統在凌晨進行線路保養維修時有設備發生故障，但按港府與兩電的《管制計劃協議》，港燈在65分鐘內恢復供電，或反而可獲額外0.015%准許利潤。

民建聯立法會議員梁熙指，穩定供電是港燈責任，其本身亦享8%利潤保證，故停電近一小時卻獲獎賞是不合理。他又認為，工程人員使用舊有資料導致停電更是低級錯誤，完全不能接受。他已去信立法會環境事務委員會，要求盡快安排討論有關事項。