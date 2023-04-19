港島大停電｜仍有數十組交通燈失靈　運輸署籲駕駛人士小心留神

港島區多處凌晨12時45分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，區及南區多處街燈及交通燈熄滅，汽車需要慢駛。電力供應約1小時後陸續恢復正常。受事件影響，港島多區仍有數十組交通燈失靈，分布多區。運輸署呼籲駕駛人士早上駕車橫過路口時，應小心留神加倍忍讓，留意警務人員指示。

運輸署於上午7時57分表示，由於港島區多處分布中區、西區、東區、南區及灣仔區的交通燈仍然失靈，駕車人士在駛經以下地區的路段時，應格外小心及耐心駕駛，署方又呼籲，上班上學市民，應預留時間提早出門，並考慮使用港鐵，留意電台電視台最新消息，或署方流動應用程式最新資訊。

港燈發言人表示，供電系統在凌晨零時49分發生故障，導致港島多區出現電力中斷，經緊急處理後，在凌晨1時37分全面恢復正常。發言人對事件引起客戶不便深感抱歉，公司正調查事故原因。