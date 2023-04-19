港島大停電｜港燈指線路保養維修時設備故障　政府已要求4星期內交報告

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港島多區今日(19日)凌晨12時49分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，東區及南區多處街燈及交通燈熄滅，汽車需要慢駛，電力供應經緊急處理後，於凌晨1時37分全面恢復。港燈發言人解釋，供電系統在凌晨進行線路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多處電力中斷，受影響地區包括鴨脷洲、田灣、柴灣杏花邨、鰂角涌太古城、筲箕灣、灣仔摩理臣山和銅鑼灣摩頓台一帶，以至薄扶林等多處。

政府：非常關注事件

港燈發言人對事件引起不便深感抱歉，現正調查故障原因，並會適時向政府監管部門提交詳細報告。政府晚上表示非常關注事件，機電署凌晨約1時27分已收到港燈按既定機制通報事故，其後一直與港燈跟進事態發展和監察修復進度，署方並已要求港燈在4星期內提交詳細報告，以及敦促港燈採取適當改善措施。

另外，對於有指今次事故與南丫發電廠有機組出現問題所致，港燈強調廠內機組雖然都受電壓波動影響，但已於短時間內相繼回復正常運作，並稱供電系統在處理早前的故障後，繼續保持穩定電力供應。