港島大停電｜港燈指線路保養維修時設備故障　政府已要求4星期內交報告

【22:09更新：加入政府回應】
港島多區今日(19日)凌晨12時49分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，東區及南區多處街燈及交通燈熄滅，汽車需要慢駛，電力供應經緊急處理後，於凌晨1時37分全面恢復。港燈發言人解釋，供電系統在凌晨進行線路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多處電力中斷，受影響地區包括鴨脷洲、田灣、柴灣杏花邨、鰂角涌太古城、筲箕灣、灣仔摩理臣山和銅鑼灣摩頓台一帶，以至薄扶林等多處。
政府：非常關注事件
港燈發言人對事件引起不便深感抱歉，現正調查故障原因，並會適時向政府監管部門提交詳細報告。政府晚上表示非常關注事件，機電署凌晨約1時27分已收到港燈按既定機制通報事故，其後一直與港燈跟進事態發展和監察修復進度，署方並已要求港燈在4星期內提交詳細報告，以及敦促港燈採取適當改善措施。
另外，對於有指今次事故與南丫發電廠有機組出現問題所致，港燈強調廠內機組雖然都受電壓波動影響，但已於短時間內相繼回復正常運作，並稱供電系統在處理早前的故障後，繼續保持穩定電力供應。
109組交通燈失靈
受停電影響，港島多區早上仍有數十組交通燈失靈，運輸署呼籲駕駛者駕車橫過路口時，應小心留神加倍忍讓、留意警員指示。運輸署回覆本報查詢指，累計有109組交通燈曾受事件影響而失靈，經搶修後已於早上9時前大致回復正常運作。
電壓驟降或停電事件近年偶有發生
電壓驟降或停電事件近年偶有發生，影響較嚴重的事件包括去年6月元朗一條中電電纜橋起火，導致3組高壓電纜損毀，觸發元朗、天水圍和屯門部分地區大規模停電，停電時間長達13小時、有16萬戶受影響；慈雲山近沙田坳附近上月亦有電塔出現火光並傳出爆炸聲，令新界及九龍部分地區數次電壓驟降，消防接獲逾百宗被困升降機及數十宗火警鐘鳴響報告。