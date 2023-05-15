港島大停電｜港燈提交調查報告 指不慎接通後備電纜致短路 (更新)

【17:30更新】新增港燈記者會內容

港燈在上月19日凌晨發生依電事故，港燈早前交代供電系統故障調查結果，指數碼港電力站駁錯一條沒有記錄的後備電纜，引發短路及電壓大幅波動。港燈已完成有關調查，並於今日(15日)約中午12時向機電工程署長提交調查報告；機電工程署亦確認，今日(15日)收到港燈提交的調查報告，正審視內容。港燈營運董事鄭祖瀛向受影響客戶表示「非常之唔好意思」，並對事件感到遺憾，並指同類事故上次發生在30年前，事件極之罕見。

不慎接通後備電纜電路發生短路

港燈調查後表示，涉事的數碼港電力發電廠於3月22日至4月18日翻新涉事的「275千伏氣體絕緣開關」，並於4月19日進行調試，但期間不慎接通後備電纜電路，發生短路，系統電壓驟降，4.4萬客戶電力中斷。港燈調查事件原因，指當時工程師使用的能源管理系統電路圖並末標註連接後備電纜電路，而現場標籤亦沒有表明後備電纜電路已連接到開關設備，而工程師在現場檢查時，因已連接的後備電纜電路被遮擋，他故未能發現，而港燈亦未有規定對所有已翻新相關調試工作採用複查機制。

對於港燈因復電可按機制獲得的獎勵，鄭祖瀛指言之尚早。至於涉事工程師已調往支援部門，待他重拾信心，需通過測試和評估才可回復有關工作。