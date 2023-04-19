港島大停電｜港燈：凌晨線路保養維修有設備故障  將適時向政府監管部門交報告 (更新)

【16:35更新】港島區多處凌晨12時許發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，區及南區多處街燈及交通燈熄滅，汽車需要慢駛。電力供應約1小時後陸續恢復正常。港燈發言人表示，供電系統在凌晨進行線路保養維修時，有設備發生故障，導致港島多處地區在零時49分出現電力中斷。港燈指，受影響的客戶主要散布於南區鴨脷洲、田灣一帶，東區杏花邨、太古和筲箕灣一帶，灣仔摩理臣山和摩頓台一帶，以至中區薄扶林一帶等多處。



經過緊急處理後，港燈的供電於1時37已經全面恢復正常。發言人對事件引起客戶不便，深感抱歉，公司正調查故障原因，並會適時向政府監管部門提交詳細報告。對於有消息指，今次供電故障是由於港燈在南丫島有機組出現問題引致，發言人強調港燈在南丫發電廠內的機組雖然也受電壓波動影響，但已在短時間內相繼回復正常運作。供電系統亦在處理早前的故障後，繼續保持穩定的電力供應。

早上 仍有數十組交通燈失靈

另外，受事件影響，港島早上仍有數十組交通燈失靈，分布多區。運輸署呼籲駕駛人士早上駕車橫過路口時，應小心留神加倍忍讓，留意警務人員指示。運輸署指，今日凌晨時分港島部分地區發生電力供應事故，導致109 組交通燈曾經失靈。經搶修後， 所有受影響交通燈已於今日上午9時前大致回復正常運作。