港島大停電｜港燈：系統意外接駁後備電纜　引致短路及電壓驟降

港燈周三(19日)凌晨進行線路保養維修時，因設備發生故障，導致港島多處出現電力中斷。港燈今日(20日)晚上10時交代事件初步調查結果，指昨凌晨有工程人員在數碼港電力開關站為系統維修保養期間，不慎將系統接駁到一條不在紀錄上的後備電纜，引發系統短路和電壓驟降，繼而觸發自動保護機制，最終影響電力供應。

港燈：事故屬非常罕見個別事件

港燈營運董事鄭祖瀛對受影響客戶鞠躬道歉，指今次事故非常罕見、屬個別事件，港燈會以一貫和嚴肅的態度處理，包括查找系統有否需要改善的地方，並將全力跟進事後的檢討工作，包括按政府要求在4星期內提交報告。他強調，港燈供電可靠性位處世界前列，過去十多年無發生過大規模停電。

中電去年大停電後，向每個住宅客戶派發100元「心意券」。被問到港燈會受向受影響客戶賠償時，鄭祖瀛稱希望先集中研究今次事故的成因和改善方法，「其他事情言之尚早」，又指會繼續按政府與港燈的《管制計劃協議》賞罰機制行事。