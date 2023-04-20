港島大停電｜港燈：系統意外接駁後備電纜　引致短路及電壓驟降

港燈周三(19日)凌晨進行線路保養維修時，因設備發生故障，導致港島多處出現電力中斷。港燈今日(20日)晚上10時交代事件初步調查結果，指昨凌晨有工程人員在數碼港電力開關站為系統維修保養期間，不慎將系統接駁到一條不在紀錄上的後備電纜，引發系統短路和電壓驟降，繼而觸發自動保護機制，最終影響電力供應。
港燈：事故屬非常罕見個別事件
港燈營運董事鄭祖瀛對受影響客戶鞠躬道歉，指今次事故非常罕見、屬個別事件，港燈會以一貫和嚴肅的態度處理，包括查找系統有否需要改善的地方，並將全力跟進事後的檢討工作，包括按政府要求在4星期內提交報告。他強調，港燈供電可靠性位處世界前列，過去十多年無發生過大規模停電。
中電去年大停電後，向每個住宅客戶派發100元「心意券」。被問到港燈會受向受影響客戶賠償時，鄭祖瀛稱希望先集中研究今次事故的成因和改善方法，「其他事情言之尚早」，又指會繼續按政府與港燈的《管制計劃協議》賞罰機制行事。
同一電力開關站有另一後備電纜
港燈輸電科配電經理葉崇泰稱，初步調查發現涉事的電纜於十多年前的電纜改善工程轉為後備，但電路圖上未有標示或紀錄這條後備電纜，因此現場施工程序未有涵蓋如何處理這條處於不通電狀態的後備電纜。
葉崇泰又指，檢查後發現同一電力開關站還有一條後備電纜，工程人員遂馬上暫停維修工作，並會在確認電路圖準確無誤後，於後備電纜資料上添加備註和現場標示。事後，港燈已加派人手確保供電穩定和可靠、全面檢視供電系統電路圖的準確性，並會檢討維修工作進行前的準備措施和程序。
港燈：難理解為何10多年仍無標示
被問到為何電線改善10多年仍無標示該後備電纜，鄭祖瀛直言難以理解，「我哋唔理解嘅，當時有冇決定、有冇遺漏，我哋唔敢講。」港燈昨稱南丫發電廠內的機組同受電壓波動影響，他指有關機組沒有嚴重及明顯損毀。
政府昨晚在停電事故發生約20小時後表示，高度關注今次供電事故，機電署已要求港燈盡快查明事故原因，並就事件在4星期內提交詳細報告。政府重申，電力公司必須嚴格遵行責任，包括在電力供應可靠性方面維持高效率和質素。
議員批港燈遲回應兼隱瞞
港島東立法會議員梁熙批評，港燈的回應十分遲緩並且有隱瞞，因港燈最初先解釋為電壓驟降，及後改稱設備故障，到今晚再修正為錯誤接駁。他指，事故成因簡單而言便是人為錯誤，不解港燈為何要在多番施壓下始透露真相。他促請港燈必須盡快深入調查事件，包括事件涉及嚴重人為錯誤抑或系統性問題，並盡快檢視維修保養程序是否出現漏洞。他並已去信環境事務委員會，要求盡快安排討論有關事項，讓港燈向議會及公眾作更詳盡交代。