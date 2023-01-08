港島打擊單車違例事項及非法駕駛電動可移動工具 發52張傳票拘3漢

港島總區交通部聯同港島各警區人員上周四至六(5至7日)在區內多個單車交通意外及違例黑點採取執法行動，打擊單車違例事項及非法駕駛電動可移動工具；共發出52張傳票，主要涉及單車使用者不小心騎踏單車、不遵守交通標誌或道路標記、沒有裝配警報儀器及沒有裝配反光體，3名男子被捕，共檢獲兩部電動單車及一部電動滑板車。

被捕人士年齡介乎31至54歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於2月中旬向警方報到。





