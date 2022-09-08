港島東海域發現二戰水雷　今明兩日封鎖鶴咀一帶進行爆破

港島以東海面發現一枚二戰時期的水雷，警方將於今午(9月8日)12時起，從海陸空三方面封鎖鶴咀一帶，並計劃於明日(9日)早上約11時，由爆炸品處理課潛至水底引爆水雷。警方今明兩天將實施管制安排，同時呼籲市民由避免前往鶴咀一帶，及避免在周邊海域進行水上活動。

水雷被放置海底逾70年

爆炸品處理課署理高級炸彈處理主任李展超表示，警方於上月9日接獲市民報案，聲稱於潛水期間在鶴咀東北約1.4公里海底，發現懷疑一枚水雷。其後警方派出爆炸品處理人員及特別人員潛水搜尋，成功於8月19日證實位置。經過初步檢查水雷位於海床大概15米水深處，屬淺水區，相信是二戰時期英軍級別水雷，經過詳細檢查及風險評估，該水雷被放置於海底超過70年。

有關行動預計將於明日早上11時至下午2時進行，爆炸品處理科人員會在水中處理水雷，考慮到對水雷炸藥量，型號及水深及相關條件，初步評估鶴咀海岸保護區及附近居民不會受到影響，爆炸亦不會產生巨大海浪。

今午海陸空封鎖鶴咀一帶

今次行動不需要疏散居民，但為確保公眾安全起見於今午12時開始，從海陸空三方面封鎖鶴咀一帶，直至明天完成整個行動。警方呼籲市民由今日起避免前往鶴咀一帶，並避免在周邊海域進行水上活動。

李展超指，水雷表面生生滿貝殼、硬化及受海水侵蝕。經評估雖未有即時危險，但不能排除內裏炸藥仍然有效 ，難以排除爆炸風險。經審慎風險評估及衡量各種因素，決定必須採取必要行動處理水雷，以確保水底使用者安全。