港島東聯網團隊「醫社合作」 較全面照顧晚期患者

港島東聯網安寧頌團隊現時有逾50名成員，計劃下聯網醫院醫護團隊會與社福機構合作，為年滿60歲、預期壽命不足一年的晚期癌症或慢性器官衰竭患者，分別提供醫療需要和關顧病人心靈、生活需要。團隊亦會透過醫生和社工等跨部門合作，與病人和家屬共同制定最合適的預設照顧計劃，包括日後病危時的醫療和個人照顧計劃等。

晚期病人在醫療需要之外，適當照顧也很重要。醫管局港島東聯網7年前成立安寧頌計劃團隊，以「醫社合作」模式向晚期長期病患和患症患者，提供較全面的照顧，如與病人和家屬共同制定預設照顧計劃、訂立預設醫療指示，以及提供生活支援和心靈關顧等，現平均每年有200名病人加入計劃，領導團隊的醫生希望可幫助更多未獲社區支援的晚期病人。

簽「預設醫療指示」前須清楚溝通

政府現正草擬「預設醫療指示」相關條例草案。安寧頌團隊早於數年前，已經會與病危的病人及其家屬，清楚溝通和講述包括治療利弊、病人價值觀和意願等因素，如獲同意便會制定「預設醫療指示」，訂明在何等情況下拒絕維生治療。

領導團隊的東區醫院內科顧問醫生繆佩玲指，若簽署「指示」前與病人及家屬有足夠溝通，大致便不會出現病人不想但家人堅持搶救的情況。惟她直言，部分病人礙於傳統觀念，即使「心裡有數」仍難以啟齒，未有向家人表達臨終和後事的意願，又認為若晚期病人保持清醒，何不趁仍能表達意向時決定日後不搶救、不進行心肺復甦等，「目標都係尊重病人意願。」

繆佩玲又說，2019至2021年參與計劃並離世的病人平均每人住院日數和往急症室求診次數，較2015年數據、即推行計劃前，分別減少約17日和約0.5次。她指，病人身體如有轉變可聯絡團隊的個案經理，評估後不緊急的個案可獲安排提早覆診或入院，毋須如以往般直接到急症室；計劃的社區夥伴亦會提供家居護理、情緒輔導、紓緩照顧者壓力和安排義工探訪等照顧活動。團隊今年從多項提名之中，獲醫管局選出為傑出團隊。