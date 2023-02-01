港島東聯網增換關節名額 盼輪候時間減至5年

長者常見包括膝關節炎等機能退化，致行動不便影響日常生活。港島東聯網為應付未來日增的需求，關節置換手術節數今年預料較早前能增加1.5倍至500節，冀縮短病人輪候時間至4至5年便可做手術。等候期間，醫院會提供術前復健計劃，讓他們在換骹前做好相應術後訓練和肌肉鍛煉等，令手術後更快康復。

今年80歲的鍾女士受膝關節痛困擾逾20年，最初情況未算嚴重，故持續接受保守治療和覆診，至前年因下肢逐漸變形成「O形腳」，醫院遂安排她優先接受手術，她亦成為關節置換中心成立後首批受惠病人。她憶述，手術前平地步行和上落床都需要丈夫攙扶，「行兩步要唞下、搵嘢坐低」，持續的痛楚亦令她「瞓又唔得，食又唔得」，即使服用止痛藥也不能舒緩痛楚，更索性停藥。鍾女士完成右腳膝關節手術後，出院一星期後如廁已毋須用柺杖，亦可外出和做家務，生活質素大大改善。