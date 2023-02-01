港島東聯網增換關節名額 盼輪候時間減至5年

長者常見包括膝關節炎等機能退化，致行動不便影響日常生活。港島東聯網為應付未來日增的需求，關節置換手術節數今年預料較早前能增加1.5倍至500節，冀縮短病人輪候時間至4至5年便可做手術。等候期間，醫院會提供術前復健計劃，讓他們在換骹前做好相應術後訓練和肌肉鍛煉等，令手術後更快康復。
今年80歲的鍾女士受膝關節痛困擾逾20年，最初情況未算嚴重，故持續接受保守治療和覆診，至前年因下肢逐漸變形成「O形腳」，醫院遂安排她優先接受手術，她亦成為關節置換中心成立後首批受惠病人。她憶述，手術前平地步行和上落床都需要丈夫攙扶，「行兩步要唞下、搵嘢坐低」，持續的痛楚亦令她「瞓又唔得，食又唔得」，即使服用止痛藥也不能舒緩痛楚，更索性停藥。鍾女士完成右腳膝關節手術後，出院一星期後如廁已毋須用柺杖，亦可外出和做家務，生活質素大大改善。
人口老化 加額仍僧多粥少
截至去年9月，港島東聯網有2,653名病人正輪候全關節置換手術，以聯網原來全年只得200個手術節數計算，病人需等超過10年才有望接受手術。港島東聯網按照今年度工作計劃，去年10月起增加關節置換手術節數，預計截至今年3月底，半年內可增加150節，而全年約增加300節至合共500節。東區醫院骨科部門主管莫永旭稱，輪候病人有望縮短至4、5年便可做手術，惟坦言隨著人口老化，即使醫管局今次增加名額也無助輪候時間大幅縮短，故應在基層醫療宣傳膝關節的健康保養知識，包括改善生活習慣等做好預防。
病人輪候做手術期間，聯網會先安排病人定期到骨科專科門診覆診、接受物理治療訓練減慢膝關節退化和術前復健，並在前年起加入職業治療部評估家居環境和日常生活訓練等，內容包括教導病人手術前儲肌肉、透過飲食增加肌肉和設計餐單減磅等。其中，聯網將額外為正輪候手術的病人增加物理治療門診服務人次，預計首階段截至今年首季增加2,400名。
港島東醫院聯網骨科顧問護師鄭瑩璋稱，病人在手術前4星期需要接受評估和教育，讓他們的身體不論身、心方面都做好準備，包括評估當時是否有其他疾病，其身體狀況是否適合做手術，若不適合也可及時安排其他病人填補檔期，又指平均有少於5%的病人最終未能如期做手術。完成手術後，病人可透過跨部門協作計劃，以「一站式」形式接受日間治療和護理等，康復時間可由以往的逾120日減至80日內。