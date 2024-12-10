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2024-12-10 22:52:20

港島東西聯網研合併將保留急症醫院　醫衞局：市民毋須就一般疾病跨區求診

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醫管局正籌備第二個十年醫院發展計劃。(資料圖片)

醫管局正籌備第二個十年醫院發展計劃。(資料圖片)

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醫管局正籌備第二個十年醫院計劃。醫衞局發言人表示，考慮到一般聯網所服務的人口，將整個港島區的服務整合為一個聯網是其中一個探討方向，預期整合後聯網內所有急症或重症醫院均會全部保留，不存在引致市民要就一般疾病跨區求診或探病。

陳松青稱，合併港島東和港島西聯網尚在探討方向。(資料圖片／蘇文傑攝) (資料圖片／蘇文傑攝) 瑪麗醫院。(資料圖片) 長洲醫院。(資料圖片) 東區醫院。(資料圖片)

合併可減行政成本促進服務協調

醫衞局常任秘書長陳松青今日早上出席一個電台節目時，被問到會否合併現有的港島東及港島西聯網，表示這是探討方向之一，但亦需要配合人口結構及人口分布改變，強調現時未有任何定案。醫衞局發言人晚上回應稱，根據政府統計處的未來人口推算，雖然2041年全港人口預期上升，但港島區人口卻會輕微下降，同時年滿65歲長者的比例會因人口老化而上升。

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醫衞局指出，合併聯網可減低行政成本並促進服務協調，從而提升成本效益，醫管局會根據估算的地區需要，改善服務配置和適當增加病床數目及相關醫療設施。當局又指，正與醫管局按有關數據推算未來地區服務需要，以檢視和規劃「第二個醫院發展計劃」下港島區的醫院發展項目，醫管局亦正檢視和規劃區內的服務配置和各醫院的分工與分布，為醫院發展計劃提供參考基礎。

現時兩個聯網合共有14間醫院及醫療機構，包括5間急症或重症醫院，分布於港島東聯網的東區醫院、律敦治醫院和長洲醫院，以及港島西聯網的瑪麗醫院、葛量洪醫院。政府將於完成檢視後，適時公布「第二個醫院發展計劃」的詳情。

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