港島環島長廊駁通八成 五主題路徑各有特色

行政長官2022年施政報告宣布在香港島建造全長約60公里的活力環島長廊，發展局長甯漢豪透露，相關長廊有五大主題路徑並各有特色，至今已駁通八成，政府今年起會陸續駁通東岸板道(東段)、南灣泳灘至舂磡角配水庫和鶴咀道至石澳泳灘的行山徑等。當局正與不同持份者及專業團體協作，落實駁通餘下的路段，包括連接香港仔海濱至深灣碼頭徑、杏花邨至筲箕灣，以及南朗山至苗鍾徑的步行徑，以期在2031年底前大致完成。

環島長廊全長約60公里

甯漢豪發表網誌指，環島長廊全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊和南區多條現有海濱及郊野步行徑，目標是在2027年底前駁通九成長廊，「很高興看到長廊至今已駁通八成」。長廊五大主題路徑各有特色，途經大潭水壩、赤柱美利樓、香港仔避風塘、摩星嶺銀禧炮台、西環鐘聲泳棚等，市民和旅客環島步行欣賞美景，也可了解香港的歷史和文化。