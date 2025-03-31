港島環島長廊駁通八成 五主題路徑涵自然景色 歷史文化

行政長官2022年施政報告宣布在香港島建造全長約60公里的活力環島長廊，發展局長甯漢豪透露，相關長廊有五大主題路徑並各有特色，至今已駁通八成。當局正與不同持份者及專業團體協作，落實駁通餘下的路段，包括連接香港仔海濱至深灣碼頭徑、杏花邨至筲箕灣，以及南朗山至苗鍾徑的步行徑，以期在2031年底前大致完成。

甯漢豪發表網誌指，環島長廊全長約60公里，連接港島北岸海濱長廊和南區多條現有海濱及郊野步行徑，目標是在2027年底前駁通九成長廊，「很高興看到長廊至今已駁通八成」。長廊五大主題路徑包括維港徑、夕霞徑、漁怡徑、晴沙徑和綠悠徑，各有特色，途經大潭水壩、赤柱美利樓、香港仔避風塘、摩星嶺銀禧炮台、西環鐘聲泳棚等，市民和旅客環島步行欣賞美景，也可了解香港的歷史和文化。

躍動港島南辦事處高級工程師鄧禮賢介招時指，土木工程拓展署於2023年底分階段展開工程，最近進一步駁通和開放包括北角東岸板道(西段)、沙灣步行徑和加多近街海濱長廊。今年起亦會陸續駁通東岸板道(東段)、南灣泳灘至舂磡角配水庫和鶴咀道至石澳泳灘的行山徑等，以及優化現有海濱長廊和步行徑，貫徹締造宜居城市和推動綠色旅遊，並落實「香港無處不旅遊」理念。

當局指，環島長廊沿途安裝指示牌採擴增實景技術(AR)，市民可透過掃描連結至相關網頁，了解項目最新資訊、路線建議、特色景點簡介、交通資訊等，並因應個人喜好和路線難度等，選擇合適的路段，探索香港島不同地區的美景、歷史和文化。沿途亦增設自拍裝置、休憩設施和長椅，方便「打卡」和休息。