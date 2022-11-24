港島電單車路試輪候期6年間增近3倍 4指定試場考私家車等13個月

近年做過學神都知道，從報名學車到考路試動輒一年半載。審計報告指，目前考私家車牌在4間指定駕駛學校考試中心排路試需等13個月，較2015年時多近一倍時間；港島區政府考試中心「準鐵騎士」更輪候多近3倍時間。其中原因是考牌主任每天須先到何文田報到才抽籤分配考場，致試場使用率低過八成，審計署促改善。
審計報告分析2015至2021年間，考試中心非商用車輛路試新考生輪候時間大幅延長，當中4間指定駕駛學校考中心考私家車要412天，比2015年214天多93%。港島區政府考試中心延長幅度最大，私家車延長165%、輕型貨車171%、電單車更達284%，由67天急增至257天。
17個考試中心，11個專供舉行非商用車輛路試，另有2個同時辦商用車和非商用車路試，審計署分析13個提供非商用車輛路試服務考試中心，2015年時5個考試中心使用率低過80%，至2019年時更升至7個。
考牌主任須花更多交通費反對運輪署建議
審計報告指問題所在包括現行報到值勤安排，考牌主任每個工作天早上要先到何文田培正道辦事處報到，經抽籤編配到各考試中心以確保公平廉潔。雖然運輸署曾在2019年時檢視以即時通訊軟件通知抽籤結果促進效率，認為每年可額外多辦5,500次非商用車路試，為私家車及輕型貨車合併試，以及電單車路試輪候時間慳約半個月至一個月，但當時認為考牌主任或因網絡和流動電話問題而無法確保適時提供路試服務、考牌主任由住處往考試中心花更長時間和較高交通費等問題而未有採納；署方最終將考牌主任人數由51名增至62人，但因申請路試數目一同增加及疫情間歇暫停考試，令情況惡化。審計署建議重新評估有關建議安排。
促處理不活躍私人教師比例偏高
報告亦提到私人駕駛教師不活躍百分比偏高，在2021年分析時，各組別教試中2020年沒有提供任何駕駛訓練分別達32%、72%及68%(見表)。運輸署只有在相關有效執照數目低於基準(分別1,170個、130個及230個)的九成，才考慮簽發私人駕駛教師執照，審計署建議加強巡查，確保足夠教師供應。