港島電單車路試輪候期6年間增近3倍 4指定試場考私家車等13個月

近年做過學神都知道，從報名學車到考路試動輒一年半載。審計報告指，目前考私家車牌在4間指定駕駛學校考試中心排路試需等13個月，較2015年時多近一倍時間；港島區政府考試中心「準鐵騎士」更輪候多近3倍時間。其中原因是考牌主任每天須先到何文田報到才抽籤分配考場，致試場使用率低過八成，審計署促改善。

審計報告分析2015至2021年間，考試中心非商用車輛路試新考生輪候時間大幅延長，當中4間指定駕駛學校考中心考私家車要412天，比2015年214天多93%。港島區政府考試中心延長幅度最大，私家車延長165%、輕型貨車171%、電單車更達284%，由67天急增至257天。

17個考試中心，11個專供舉行非商用車輛路試，另有2個同時辦商用車和非商用車路試，審計署分析13個提供非商用車輛路試服務考試中心，2015年時5個考試中心使用率低過80%，至2019年時更升至7個。