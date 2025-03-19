港島首間社區客廳開幕 料全年服務5萬人

陳國基致辭時表示，「社區客廳試行計劃」是今屆政府精準扶貧項目重要措施，藉一應俱全設施、舒適環境，社區服務轉介措施，為劏房戶提供生活及精神需要，同時擴寬基層市民人際網絡。

劏房戶面對生活空間狹窄，需共用廚房及廁所等情況，為劏房戶提供生活空間，提升生活幸福感，政府自23年起開設社區客廳。筲箕灣社區客廳昨日正式開幕，作為港島首間，內設九大服務主題空間，設有廚房、洗衣機等，供劏房戶使用。政務司長陳國基出席開幕禮時表示社區客廳服務330個劏房戶，全年服務約5萬人次，期望政、商、民三方共同合作，為劏房戶提供額外生活空間。

今年預有5間新社區客廳

他亦透露位於九龍城高山道的社區客廳將於下個月開幕，同時政府正籌備三間社區客廳，分別位於太子、深水埗與九龍城區，預計全港今年共有5間新的社區客廳，連同去年開幕的4間社區客廳，9間社區客廳共服務9千個劏房戶，全年服務60萬人次。陳國基呼籲商界支持計劃，為劏房戶提供額外生活空間，共建關愛共融社會。

被問到剩30至36個月劏房如不符合簡撲房規格，不可再簽新約，陳國基指規管劏房面積及設施，只為劏房戶提供更合適居住環境，正就立法進行咨詢，將於年中向立法會提交草案，希望今年內可通過。他亦表示社區客廳由商界提供場地，政府邀請社福機構營運，並由關愛基金撥款支持，指與財赤無關。