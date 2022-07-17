港年耗逾200萬個網球　有團體回收製成傢俬

用回收網球製成的藝術品傢俬，即日起在利舞臺廣場展出；前排左一為環境及生態局長謝展寰、前排左三為立法會議員霍啟剛。(李朗僑攝)

傢俬不一定要用木材造，廢棄網球亦可被製成一張櫈。慈善基金「運動燃希望基金」在香港收集廢棄網球，並邀請創意家居設計品牌設計師，憑著回收的網球製造出一系列的藝術品傢俬，即日起在銅鑼灣利舞臺廣場地下展覽至本月31日。

慈善基金「運動燃希望基金」發起AFTERLIFE™ just as beautiful計劃，是香港首個兩年運動消耗品循環再造計劃，計劃在本港21個私人會所及5個康文署轄下網球中心設置回收箱。除了藝術品傢俬，AFTERLIFE™收集所得的舊網球，亦會由中源綠科製成橡膠衍生燃料，予本地建造業使用。

目標一年回收逾30萬個網球

運動燃希望基金創辦人利蘊珍指，香港每年消耗超過200萬個網球，當它們被送到堆填區，無疑對環境構成一定壓力。她表示，計劃除了想回收廢棄網球並給予其「新生命」之外，亦希望為香港運動消耗品回收「開個頭」。她補充，計劃由今年3月起至今日(17日)已回收近約5萬個網球，期望能與政府合作，在全港的網球場設下回收箱，目標一年內回收近30至40萬個網球。

創意家居設計品牌「住好啲」G.O.D.創辦人楊志超指，一張網球造的椅子需要用到300個網球，而且用網球製造傢俬並不容易。起初他打算把多個網球放入袋中，製造出網球豆袋梳化，惟測試後發現網球並不會像填充物般，具有流體的特性，網球豆袋梳化做不到包覆身體效果，故只能人手打網球一個一個黏在一起。為解決網球椅子不能夠站穩的問題，楊志超把傢俬設計成幾何形狀，好使網球能觸及每一面，從而令椅子穩定地站著。

部分網球椅子將在日後舉辦的本地網球賽準決賽及決賽，用作球員休息櫈，亦會有網球椅子在展覽結束後被拍賣，所得款項會成為「運動燃希望基金」善款，基金會向有經濟需要的年青人提供運動有關的課程。