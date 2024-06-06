港府不點名指評論「站不住腳」 羅奇：迴避核心討論 (更新)

曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）昨日（5日）在外國記者協會發表演講時提到，香港已今非昔比。特區政府較早時發聲明，不點名地回應近日有個別人士就香港經濟及金融發展發表的評論，認為論點忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，在數據及事實前完全站不住腳。羅奇今早(6日)在社交平台X上回應，對政府有類似回應早有預期，又認為政府迴避討論核心問題，不願討論他提出有關中國面臨經濟增長挑戰，以及香港與中國緊密的經濟關係所帶來的問題。

羅奇表示，仍維持「香港玩完」的觀點，指稱「一國兩制」在2019年後已變成「更有中國特色」，香港能改變的空間亦越來越小。特區政府及財政司司長陳茂波均不點名作出反駁。

陳茂波：不時有人唱淡 無損香港愈來愈好

陳茂波發文指，回歸後不時都有人唱淡香港，卻絲毫無損香港發展愈來愈好的事實，客觀事實與數據，都告訴大家香港的發展穩步向好、前景亮麗。香港國際金融中心地位不斷鞏固提升，港股市值超過33萬億元，是回歸時的10倍，資產管理規模亦超過30萬億元，兩者都相等於本港GDP的10至11倍，反映大量資金和投資者都投下堅定的信心一票。他強調香港的優勢實存而且明顯，在新階段正提速發展，未來機遇無限。