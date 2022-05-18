港府傳為打擊起底擬封鎖Telegram　方保僑：斬腳趾避沙蟲

政府去年修訂《個人資料(私隱)條例》，對起底行為刑事化。個人資料私隱專員鍾麗玲曾稱，會針對起底平台，考慮設立黑名單。消息指，此舉尤其針對多次發放「起底」資料的Telegram。

鑑於起底行為仍然盛行，個人資料私隱專員鍾麗玲昨(17日)在立法會政制事務委員會會議透露，正考慮就屢次上載起底資料的平台，設立黑名單。有消息指，市民常用的Telegram群組將會成為政府特別針對目標，該平台每星期新增的起底訊息超過200個，涉及的起底訊息數以千計，公署曾向平台要求刪除有關訊息，但往往無濟於事。

方保僑：斬腳趾避沙蟲

自2019年開始本港很多起底訊息，也是從Telegram內的數個群組發出，當中大部分涉及政治因素，或社會運動的延續，被起底人士包括政府官員、立法會議員，以至一般市民。據了解，公署正積極考慮首次引用《個人資料（私隱）條例》第66L條所賦予的權力，一旦引用法例，有機會連整個平台不能瀏覽。

不過，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，封鎖通訊平台在技術上並不容易，特別是Telegram經常轉換IP地址，俄羅斯政府在2018年曾嘗試封鎖，但失敗告終，故籲政府可改為要求Telegram移除相關「起底」訊息。他又形容，禁用Telegram是「斬腳趾避沙蟲」，令正確使用平台的市民亦受害，對本港通訊自由造成一定程度打擊，呼籲當局在實施前要三思。