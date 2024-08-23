港府即日起於珠海設置「跨境通辦」自助服務機　及「智方便」自助登記站

港府今日公布於珠海設置香港「跨境通辦」自助服務機，以方便身處粵港澳大灣區內地城市的居民和企業無須親身到港，便可申辦香港的政務服務。



由即日起，市民可前往珠海市民服務中心1號樓3樓綜合服務廳，使用「跨境通辦」自助服務機以申辦多項香港政務服務。自助服務機於該服務中心的開放時間內供使用（即星期一至五，上午9時至中午12時及下午2時至6時，內地節假日除外）。



繼早前在廣州、深圳前海和福田設置香港「跨境通辦」自助服務機，「跨境通辦」自助服務機現時提供11個政府決策局、部門及有關機構約70項政務服務，涵蓋企業和市民常用的服務範疇，包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康、出入境檢查及緊急求助，以及文化及旅遊。市民可通過自助服務機輸入資料、掃瞄文件和列印結果，一站式申辦各項政務服務。