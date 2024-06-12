港府對羅冠聰等6人實施撤銷特區護照等潛逃者措施　鄧炳強稍後見傳媒 (持續更新)

政府刊憲，保安局局長行使《維護國家安全條例》所賦予的權力，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施包括撤銷特區護照等潛逃者措施。保安局局長鄧炳強將今早(12日)11時在政府總部西翼地下大堂會見傳媒。

措施包括禁止提供資金等

公告表示，其中4項措施涵蓋全部6人，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。另外，蒙兆達和蔡明達被暫時罷免董事職位，霍嘉誌被暫時吊銷執業資格。

政府發言人指，他們潛藏英國並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，作出危言聳聽的言論抹黑詆毀香港特區，繼續肆意勾結外部勢力包庇其惡行，因此有需要採取今次措施強烈打擊。