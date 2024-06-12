港府對羅冠聰等6人撤特區護照等措施　鄧炳強：透過平台提供資金最高可囚7年 (更新)

【11:18更新】新增鄧炳強交代行動詳情 政府刊憲，保安局局長行使《維護國家安全條例》所賦予的權力，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施包括撤銷特區護照等潛逃者措施。保安局局長鄧炳強今早(12日)見傳媒時強調，任何人透過任何平台向潛逃者提供資金，均屬違反有關措施，最高可判監7年，又說非常歡迎他們回港自首。

措施包括禁止提供資金等 公告表示，其中4項措施涵蓋全部6人，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。另外，蒙兆達和蔡明達被暫時罷免董事職位，霍嘉誌被暫時吊銷執業資格。

政府發言人指，他們潛藏英國並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，作出危言聳聽的言論抹黑詆毀香港特區，繼續肆意勾結外部勢力包庇其惡行，因此有需要採取今次措施強烈打擊。 訂閱Patreon、YouTube頻道是否犯法？ 鄧：不論任何平台提供資金同屬違法 鄧炳強見傳媒時指，措施包括不可為其處理資金，不可處理房產等活動包括租樓或買賣樓宇；合資企業；撤銷特區護照等。他已要求有關部門機構執行相關措施。 他表示自《港區國安法》和訂立《維護國家安全條例》後，當地政客媒體都在抹黑香港，甚至試圖影響審判結果，而中國駐英大使館亦指，英國編造個案，以違反《英國國安法》為名，檢控特區駐倫敦經貿辦人員。羅冠聰等6人潛藏英國，得到英國包庇，繼續勾結外部勢力，從事危害國家安全的活動，包括繼續鼓吹分裂國家、繼續鼓吹顛覆中央政府，以及作出煽動意圖的行為等。

鄧：非常歡迎回港自首 可 聯絡入境處 被問到訂閱潛逃者的Patreon或YouTube頻道，提供資金是否違法，鄧炳強回應指，不論透過任何平台，為這些人提供或處理資金，都會構成違反相關罪行，最高可判監7年，警方會根據證據處理有關事件，如有人違反法例，即會執法，呼籲市民避免與潛逃者有財務瓜葛，不要與危害國家安全的人同流合污。 至於其他潛逃海外的通緝犯，鄧炳強指會不時檢討情況，在有需要時對他們實施措施。 對於6人被取消特區護照後怎樣回港自首，鄧炳強回應指，非常歡迎有關人士回港自首，他們只需聯絡入境處，處方就會發出臨時入境證明，讓他們回港自首。