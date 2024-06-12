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2024-06-12 11:27:00

港府對羅冠聰等6人撤特區護照等措施　鄧炳強：透過平台提供資金最高可囚7年 (更新)

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港府對羅冠聰等6人實施潛逃者措施，包括撤銷特區護照。(資料圖片)

港府對羅冠聰等6人實施潛逃者措施，包括撤銷特區護照。(資料圖片)

【11:18更新】新增鄧炳強交代行動詳情

政府刊憲，保安局局長行使《維護國家安全條例》所賦予的權力，對6名涉嫌干犯危害國家安全罪行、潛逃到英國的人士，包括羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達，實施包括撤銷特區護照等潛逃者措施。保安局局長鄧炳強今早(12日)見傳媒時強調，任何人透過任何平台向潛逃者提供資金，均屬違反有關措施，最高可判監7年，又說非常歡迎他們回港自首。

鄧炳強指，任何人士透過任何平台向相關逃潛者提供資金，最高可囚7年。(資料圖片)

鄧炳強指，任何人士透過任何平台向相關逃潛者提供資金，最高可囚7年。(資料圖片)

措施包括禁止提供資金等

公告表示，其中4項措施涵蓋全部6人，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」。另外，蒙兆達和蔡明達被暫時罷免董事職位，霍嘉誌被暫時吊銷執業資格。

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政府發言人指，他們潛藏英國並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，作出危言聳聽的言論抹黑詆毀香港特區，繼續肆意勾結外部勢力包庇其惡行，因此有需要採取今次措施強烈打擊。

訂閱Patreon、YouTube頻道是否犯法？ 鄧：不論任何平台提供資金同屬違法

鄧炳強見傳媒時指，措施包括不可為其處理資金，不可處理房產等活動包括租樓或買賣樓宇；合資企業；撤銷特區護照等。他已要求有關部門機構執行相關措施。

他表示自《港區國安法》和訂立《維護國家安全條例》後，當地政客媒體都在抹黑香港，甚至試圖影響審判結果，而中國駐英大使館亦指，英國編造個案，以違反《英國國安法》為名，檢控特區駐倫敦經貿辦人員。羅冠聰等6人潛藏英國，得到英國包庇，繼續勾結外部勢力，從事危害國家安全的活動，包括繼續鼓吹分裂國家、繼續鼓吹顛覆中央政府，以及作出煽動意圖的行為等。

鄧：非常歡迎回港自首   可聯絡入境處

被問到訂閱潛逃者的Patreon或YouTube頻道，提供資金是否違法，鄧炳強回應指，不論透過任何平台，為這些人提供或處理資金，都會構成違反相關罪行，最高可判監7年，警方會根據證據處理有關事件，如有人違反法例，即會執法，呼籲市民避免與潛逃者有財務瓜葛，不要與危害國家安全的人同流合污。

至於其他潛逃海外的通緝犯，鄧炳強指會不時檢討情況，在有需要時對他們實施措施。

對於6人被取消特區護照後怎樣回港自首，鄧炳強回應指，非常歡迎有關人士回港自首，他們只需聯絡入境處，處方就會發出臨時入境證明，讓他們回港自首。

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湯家驊：訂閱受禁者Patreon帳戶或觸犯法例

 

行政會議成員兼資深大律師湯家驊回覆傳媒查詢表示，上述6人仍可申請海外護照，未必可妨礙他們的活動。如果他們要回港自首，相信特區政府會有安排。

有關禁止提供資金，羅冠聰有經營Patreon帳戶。湯家驊表示訂閱頻道提供資金有機會觸犯法例，他指訂閱者可瀏覽頻道內容，難以辯稱不知道在支持甚麼行為。湯家驊相信社會同意維護國家安全法例不應是「無牙老虎」，不應讓人誤以為逃離香港就可以無法無天，政府有需要採取實質行動。他指出香港備受西方國家打壓，已經無日無之，不認為今次措施會令西方國家增加或減少對香港的抹黑。

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