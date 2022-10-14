港府展逾40項創科成果 秋季科技展參觀者：規模縮水感失望

「秋季五大科技展」昨起一連四日舉行，逾1,100家展商參展，包括港府23個部門或公營機構，資科辦表示，希望藉展覽向業界展示港府創科成果，同時與國際業界交流，開發更多便民利民技術。有來自內地的IT人指，展覽大縮水，看不到國際展商的展品很失望；亦有來自美國醫藥業的參觀者表示，3年沒有參與本港的科技展，來港仍有很多困難，而現場參觀十分重要，即使規模縮水也「better than nothing」。

政府在科技展設兩大展館，其中食環署和機電署合作的「智慧廁所試驗計劃」，藉傳感器監察廁格和梘液、廁紙等消耗品使用情況，改善公廁服務。環保署則展出「農場非法排放執法訓練」系統，透過四維互動沉浸式虛擬實境洞穴系統，培訓學員搜證和執法。資科辦高級系統經理麥燕萍表示，共23個政府部門和公營機構參與展出逾40個科技項目，希望與業界交流。就國家在港選拔航天載荷專家，資科辦亦特別在展館設置與太空科技有關的展板。

不過，有參觀人士感是屆展覽失色。開發酒店迷你售貨機、內地參觀人士郭炎龍在疫情前來港參觀5次，指粗略估計昨日入場人數大減逾八成，展覽規模縮水逾半，又坦言看不到國際展商的產品「很失望」。他說以為入境政策放寬至「0+3」會有很多人參加，認為通關來得「有點晚」。從事醫療業、來自美國的Dave亦感展覽規模遠比以往小，但比「完全沒有」好，稱3年來難以參觀展覽，外界難知悉本港業界有甚麼新發展，認為親身來港十分重要。

為產品作測試和認證等的「Intertek」參展多年，客戶涵蓋國際和內地，市務助理經理羅豪榮表示，昨初步觀察感入場人士較去年少一些，而國際客人數目與去年差不多，盼盡快「0+0」或可幫助吸引國際客重臨。

「秋季五大科技展」包括貿發局主辦的「香港秋季電子產品展」，另有與其他公司合辦的「國際電子組件及生產技術展」、「國際資訊科技博覽」、「香港國際秋季燈飾展」及「香港國際戶外及科技照明博覽」。展覽主要對象是業內人士，不開放公眾參觀。