港府強烈譴責駐倫敦經貿辦新春酒會示威者 丘應樺晤英領事表不滿 (更新)

【2月16日更新港府回應】香港駐倫敦經貿辦在倫敦時間周二（13日）舉行農曆新春酒會，有香港示威者在場外示威，期間在入口地上放置區旗，部分出席者需踐踏區旗才能進場。政府發言人回覆傳媒查詢指，強烈譴責一切宣揚港獨及意圖滋擾他人的行為，商務及經濟發展局長丘應樺周四(15日)就事件與英國駐港總領事在政府總部見面，丘指事件嚴重干擾經貿辦的正常運作，經貿辦已向當地警方投訴；特區政府高度關注及極度不滿，嚴正要求英方履行責任，保障經貿辦的合法權益及確保經貿辦的日常運作免受滋擾。
強烈譴責示威者宣揚港獨 經貿辦要求英方保障免受滋擾
政府發言人又表示，酒會期間有示威者於會場外公然展示宣揚港獨的旗幟、叫喊口號，滋擾到場參與酒會的人士，妄圖阻撓倫敦經貿辦的正當工作；倫敦經貿辦即時報警，並要求當地警方嚴肅處理。
示威者區旗放地 嘉賓需踐踏進場
香港駐倫敦經濟貿易辦事處在英國時間周二晚上（13日）於倫敦白廳的國宴廳舉行農曆新年酒會，有大約500人出席。外媒報道，一批香港示威者於酒會場外抗議，包括違反懲教署監管令抵英國尋求庇護的前學生動源召集人鍾翰林，以及涉違國安法被香港國安處懸紅通緝的劉祖廸。影片可見有示威者在入口放置香港特區區旗及踐踏，多名嘉賓需踐踏區旗才能進場，期間有示威者向嘉賓稱「Good job」。
衛奕信鄧蓮如出席
報道並指，抗議活動一度令中國駐英國大使館公使楊曉光一行人一度在外面等候，在傳媒詢問後方急步入場。
出席的賓客包括前港督衛奕信及前香港行政局首席議員鄧蓮如。鄧蓮如離開時，同行丈夫、前香港律政司唐明治一度與示威者交談，鄧蓮如則叫丈夫不要跟他們辯論。