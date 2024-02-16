港府強烈譴責駐倫敦經貿辦新春酒會示威者 丘應樺晤英領事表不滿 (更新)

香港駐倫敦經濟貿易辦事處（倫敦經貿辦）二月十三日於倫敦Whitehall Banqueting House舉辦龍年酒會。圖示倫敦經貿辦處長羅莘桉（右五）、中國駐英國使館公使及首席館員楊曉光（右六）及嘉賓與舞龍隊在酒會上合照。(政府新聞處)

【2月16日更新港府回應】香港駐倫敦經貿辦在倫敦時間周二（13日）舉行農曆新春酒會，有香港示威者在場外示威，期間在入口地上放置區旗，部分出席者需踐踏區旗才能進場。政府發言人回覆傳媒查詢指，強烈譴責一切宣揚港獨及意圖滋擾他人的行為，商務及經濟發展局長丘應樺周四(15日)就事件與英國駐港總領事在政府總部見面，丘指事件嚴重干擾經貿辦的正常運作，經貿辦已向當地警方投訴；特區政府高度關注及極度不滿，嚴正要求英方履行責任，保障經貿辦的合法權益及確保經貿辦的日常運作免受滋擾。

強烈譴責示威者宣揚港獨 經貿辦要求英方保障免受滋擾 政府發言人又表示，酒會期間有示威者於會場外公然展示宣揚港獨的旗幟、叫喊口號，滋擾到場參與酒會的人士，妄圖阻撓倫敦經貿辦的正當工作；倫敦經貿辦即時報警，並要求當地警方嚴肅處理。

示威者區旗放地 嘉賓需踐踏進場 香港駐倫敦經濟貿易辦事處在英國時間周二晚上（13日）於倫敦白廳的國宴廳舉行農曆新年酒會，有大約500人出席。外媒報道，一批香港示威者於酒會場外抗議，包括違反懲教署監管令抵英國尋求庇護的前學生動源召集人鍾翰林，以及涉違國安法被香港國安處懸紅通緝的劉祖廸。影片可見有示威者在入口放置香港特區區旗及踐踏，多名嘉賓需踐踏區旗才能進場，期間有示威者向嘉賓稱「Good job」。