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2023-03-13 11:15:20

港府擬修例引入海外護士　護理專科學院倡設認可院校名單保質素

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港府擬修例引入海外護士，護理專科學院倡設認可院校名單保質素。(資料圖片)

醫務衞生局日前建議修訂《護士註冊條例》，開闢新途徑引入合資格非本地培訓護士。香港護理專科學院內務副院長馮玉娟今(13日)於電台節目中表示，引入非本地培訓護士對人手短缺有一定幫助，但認為海外護士專業質素一定要獲保證。

倡設海外護士認可院校名單

馮玉娟指出，引入海外護士應該由護士管理局把關，並可按情況訂立筆試或實習試等要求。她續指，可按需求制訂原則，例如是否需要筆試及實習試，並應研究水準如何劃一，以確保引入外地護士後水準不會下降。同時又建議，應設立海外護士認可院校名單，並建議申請人附上當地僱主的推薦信，以及申報當地執業時有否護理違規紀錄等，以確保專業質素。

周小松指政府需保證本地醫護優先就業。(周小松Facebook圖片)

需保證本地醫護優先就業

周小松亦於同一節目中指，醫護人員人手短缺困擾香港多年，認為有需要修例，但認為引入的護士要有質素保證，必需要乎合市民的期望及要求。他表示，護士的學習模式、時數在各地都有差異，與香港亦未必一樣，例如香港的護士要主導一些風險較高的程序，修例後的學術水準要求需清晰交代。

另外，周小松認為，政府需要保證本地護士不會受到太大衝擊，例如要考慮本地護士就業優先。他又指，長遠而言一定要依靠培訓本地護士，而且公營與私家護士的薪酬亦有距離，香港需要改善本地護士的工作環境及待遇，才可減少流失率。

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