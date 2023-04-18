港府擬資助大灣區港人接受診症服務　金額上限為2000元

港府擬在下月10日推出「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」，讓居住於大灣區、並已預約醫管局門診的香港市民，可於香港大學深圳醫院接受資助診症服務。每次只需付100元人民幣(下同)診金，餘額由政府資助，每年資助上限為2,000元。

資助金額為2000元

社區組織協會幹事彭鴻昌今早(18日)在電台節目表示，該計劃推出逾兩年，累計近5萬人次求診；而是次計劃計劃向每名病人資助2,000元，相信病情穩定者，金額足以應付一年覆診3、4次的求診費用。他續指，以往病人只能長途跋涉來港求醫，新計劃下可直接在港大深圳醫院接受治療，對居於大灣區的港人，尤是長者更為便利。