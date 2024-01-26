港府施政民調：維護國安評分最高 發展經濟最低分

香港研究協會於1月8日至22日訪問1,027名成年市民，對特首、司局長及政府的滿意度進行評分(1分為非常不滿意，5分為非常滿意)。結果顯示，特首李家超評分維持平穩，得2.56分（+0.01分）。正副司長中，評分最高繼續是財政司司長陳茂波（2.73分），隨後的分別是財政司副司長黃偉綸、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、政務司副司長卓永興及律政司副司長張國鈞，評分介乎2.42至2.51分。

李家超評分維持平穩

至於政府的9項施政表現，評分最高的繼續是「維護國家安全」（3.10分），其次是「增加土地房屋供應」（2.58分），再次是「扶貧安老助弱」（2.49分），而評分最低的是「持續發展經濟」（2.40分）。至於分數變化，當中以「維護國家安全」升幅最大，升0.15分；而「持續發展經濟」跌幅則最大，跌0.10分，評分創調查一年以來新低。