港府施政民調：維護國安評分最高 發展經濟最低分

香港研究協會於1月8日至22日訪問1,027名成年市民，對特首、司局長及政府的滿意度進行評分(1分為非常不滿意，5分為非常滿意)。結果顯示，特首李家超評分維持平穩，得2.56分（+0.01分）。正副司長中，評分最高繼續是財政司司長陳茂波（2.73分），隨後的分別是財政司副司長黃偉綸、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、政務司副司長卓永興及律政司副司長張國鈞，評分介乎2.42至2.51分。
李家超評分維持平穩
至於政府的9項施政表現，評分最高的繼續是「維護國家安全」（3.10分），其次是「增加土地房屋供應」（2.58分），再次是「扶貧安老助弱」（2.49分），而評分最低的是「持續發展經濟」（2.40分）。至於分數變化，當中以「維護國家安全」升幅最大，升0.15分；而「持續發展經濟」跌幅則最大，跌0.10分，評分創調查一年以來新低。
盧寵茂評分續居局長之首 蔡若蓮最低
調查亦發現醫務衞生局局長盧寵茂評分（2.65分）續位居局長之首，其次為保安局局長鄧炳強（2.61分），再次為房屋局局長何永賢（2.56分），評分最低的則是教育局局長蔡若蓮（2.39分）。
香港研究協會指結果顯示市民對政府管治團隊近期的表現評價維持平穩，惟市民對經濟發展評分出現較大下滑。協會促請特首及各主要問責官員，深入社區聆聽市民聲音，更好地掌握民情民意，積極跟進政策實施，落實切合市民期望的政策措施，令政府施政更能惠及市民。