港府正籌備空中的士相關修例 陳美寶冀第二階段試驗中實現載人

陳美寶稱無人機運送試點第二階段或可擴大試驗至園區附近，甚至可能試行載人。(資料圖片)

港府致力發展低空經濟，並於日前公布「監管沙盒」38項首批試點項目名單，首階段試驗半年，試點主要集中在科學園、數碼港及醫院範圍。運輸及物流局長陳美寶表示，在累積足夠數據及信心後，第二階段或可擴大試驗至園區附近，甚至可能試行載人，惟市區範圍因人口密集而有限制。

陳美寶昨出席電視節目時稱，第二階段試點會較多設在新界，例如北部都會區以及離島，市區較少。因市區有不少高樓大廈，要物色一些起降點有一定局限；加上現時市區的交通物流效率相當高；而低空經濟目標是創造價值，要考慮成本效益。被問到會否有「空中的士」等載人項目，她則指政府正籌備相關修例，包括無人機的負載水平及容許民航處長基於安全下，批准可載人無人機試飛等。惟現階段未到真正載人階段，料在第二階段試驗中實現；期望修例通過後可更好籌備載人項目，將來或有專屬法例處理相關事宜。