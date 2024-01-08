港府決心收支逐步回復平衡 陳茂波預告或檢視公共服務收費

港府正面對逾千億元的財政赤字，財政司長陳茂波表示，港府有決心逐步把收支回復平衡，但必須適當開源和增加政府收入，預告或會檢視一些長期未有調整的公共服務收費，以及在一些「用者自付」原則下提供、收入遠遠未及收回成本等的服務。有立法會議員認為，若費用調整不影響基層、有一定幫助便可接受，惟相信增加公共收費幫助有限，如沒有太大成效反令市民感覺不好。
新一份《財政預算案》下月發表，陳茂波近期出席多場諮詢會後，得悉不少市民都認為公共財政必須以達致收支平衡為目標。政府在數年疫情期間動用大量資源去抗疫防疫，公共開支同時急速增長，陳茂波在昨日的網誌表示，政府有決心對公共財政進行整固、節流開源，逐步把政府收支回復平衡，惟過程需要兼顧現實情況。
現實情況包括在與社會有充分溝通下共同努力推動，並要小心評估社會上不同階層的承受能力，以及不同行業經營狀況，同時要確保社會上最弱勢的一群，在社會保障制度下獲得適切支援和基本公共服務。
開源時要維持簡單低稅制
陳茂波提到，適當開源和增加政府收入是必須的，在考慮開源時同樣要兼顧實際發展階段的狀況，例如需要保持香港在國際市場的競爭力、保持並鞏固營商信心、維持香港簡單低稅制的優勢，以及考慮市民的負擔等。他舉例指，也許是時間檢視一些長期未有調整的公共服務收費，以及一直在「用者自付」原則下提供，但收入遠遠未及收回成本的服務等。
江玉歡：加費不影響基層可接受
立法會議員江玉歡認為，費用調整如不影響基層便可接受，尤其近年物價都有增加，例如查冊等服務收費或可考慮；惟認為市民預訂體育場地等就不應加價，又直言公共收費加價「賺埋都唔係好多，其他地方唔好嘥錢已經喺返度」，政府提出加價要求時亦應交代幫助有多大，「如效果太細就唔好搞」，否則既無太大作用亦令市民感覺不佳。
建土地儲備不能因短期市況減慢
至於政府長期增加收入方面，陳茂波認為關鍵在於要經濟發展蓬勃，只有推動經濟高質量發展才能把香港經濟的「蛋糕」做大，使政府收入來源更充裕和多元化，更好支持建設和民生服務需要，又指要達到目標離不開融入國家發展大局、捉緊粵港澳大灣區及共建「一帶一路」倡議的發展機遇等。
陳茂波又說，政府針對短期市場情況，會因時制宜採取合適應對措施，但建立土地儲備、配套交通基建和穩定房屋供應等工作，不能因短期市況而慢下來，甚至停下來，才能讓政府在需要時能靈活調撥，回應市場需要和市民期望。江玉歡就認為，香港應該走另類、高端或國際化路線，找出獨特地位，以冀在挑戰下生存。