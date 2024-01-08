港府決心收支逐步回復平衡 陳茂波預告或檢視公共服務收費

港府正面對逾千億元的財政赤字，財政司長陳茂波表示，港府有決心逐步把收支回復平衡，但必須適當開源和增加政府收入，預告或會檢視一些長期未有調整的公共服務收費，以及在一些「用者自付」原則下提供、收入遠遠未及收回成本等的服務。有立法會議員認為，若費用調整不影響基層、有一定幫助便可接受，惟相信增加公共收費幫助有限，如沒有太大成效反令市民感覺不好。

新一份《財政預算案》下月發表，陳茂波近期出席多場諮詢會後，得悉不少市民都認為公共財政必須以達致收支平衡為目標。政府在數年疫情期間動用大量資源去抗疫防疫，公共開支同時急速增長，陳茂波在昨日的網誌表示，政府有決心對公共財政進行整固、節流開源，逐步把政府收支回復平衡，惟過程需要兼顧現實情況。

現實情況包括在與社會有充分溝通下共同努力推動，並要小心評估社會上不同階層的承受能力，以及不同行業經營狀況，同時要確保社會上最弱勢的一群，在社會保障制度下獲得適切支援和基本公共服務。

開源時要維持簡單低稅制

陳茂波提到，適當開源和增加政府收入是必須的，在考慮開源時同樣要兼顧實際發展階段的狀況，例如需要保持香港在國際市場的競爭力、保持並鞏固營商信心、維持香港簡單低稅制的優勢，以及考慮市民的負擔等。他舉例指，也許是時間檢視一些長期未有調整的公共服務收費，以及一直在「用者自付」原則下提供，但收入遠遠未及收回成本的服務等。